La Sagra del Fungo Porcino a Cortona

Si va per mangiar funghi in, di quelli buoni e profumati. In provincia diinfatti, e più precisamente a, il weekend che segue Ferragosto (quest'anno il), si organizza laproprio per onorare questa prelibatezza.Gli spazi sono quelli dei Giardini del Parterre, dove gustare porcinio alla, i funghi raccolti sulle montagne del territorio toscano – attenzione però molto dipende alle annate – saranno l’ingrediente principale di piatti gustosissimi e delle numerose ricette per antipasti, zuppe, primi, secondi – imperdibili le– e contorni da accompagnare con l’ottimo vino locale, tra tuttio ilUna melodia di profumi di montagna da assaporare all’aperto, sotto i gazebo allestiti per l’occasione e con un sottofondo di buona musica. La Sagra del Fungo Porcino è organizzata dal Consiglio dei Terzieri di Cortona.La manifestazione è una dellle più importanti, ma è anche l'occasione per visitare questo che è tra i, adagiato su una collina a 600 metri sul livello del mare, da dove si gode di un panorama unico su tutta la Valdichiana.: Sagra del Fungo Porcino: Giardini Pubblici, Cortona (Arezzo).: 19-20 agosto 2023.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: dalle ore 18.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Turismo di Cortona o sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a circa una trentina di chilometri da Arezzo.Cortona è facilmente raggiungibile con l’autostrada A1; uscita casello di Bettolle Valdichiana, proseguire sul raccordo autostradale per Perugia SS71 e uscire a Cortona San Lorenzo.