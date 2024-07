Cortonantiquaria, la mostra dell'antiquariato a Cortona

Informazioni, date, orari e prezzi di Cortonantiquaria

, in provincia di, si svolge quest’anno la 62° edizione di, l’appuntamento più atteso dagli amanti del collezionismo d’arte.laritorna a Cortona nel(via Guelfa n°40). La manifestazione è ospitata nei locali del Convento, in un ambiente suggestivo e completamente restaurato: é un evento in grande stile che completa l'offerta del più classico, che si svolge comunemente la quarta domenica del mese nel centro storico.Arte e tradizione sono alla base di uno degli, che si tenne per la prima volta nel 1963 con il nome di Mostra Mercato Nazionale del Mobile Antico.Negli anni l’evento ha cambiato format e tra le novità più interessanti introdotte nel tempo c’è il, nato nel 2001 in concomitanza con l'adozione del nuovo nome della mostra, che premia uomini e donne che con la loro storia umana e professionale hanno rappresentato un modello e un esempio del genio italiano, e che abbiano un legame speciale con la città di Cortona.La manifestazione offre al pubblico una selezione di: mobili, dipinti, porcellane, statue in legno e marmo, tessuti, oggettistica, stampe, cornici, argenti, cristalli, arazzi, tappeti persiani di alta manifattura, stoviglie, gioielli, e propone momenti diFra le opere presenti spicca un San Giovanni Battista di fine Quattrocento, oltre a un olio su tela ottimamente conservato che reca un Ecce Homo cinquecentesco. C'è anche una Natività con Adorazione dei pastori della fine del Seicento, un San Rocco in legno policromo del primo Cinquecento.Il programma è completato da concerti, conferenze, spettacoli teatrali e presentazioni; fra le iniziative collaterali segnaliamo lo spettacoloin Piazza Signorelli (1 settembre, ore 21:30, biglietti da 25, 30, 35 o 45 €).Nel periodo di apertura della mostra è possibile visitare anche gli altri punti d’interesse di Cortona grazie a speciali convenzioni, tra cui le visite alCortonatiquaria – Mostra d’arte e antiquariatoCentro Convegni Sant’Agostino, via Guelfa n°40, Cortona (Arezzo).dal 24 agosto all'8 settembre 2024.lunedì, giovedì e venerdì ore 10-13 e 15:30-20.Martedì e mercoledì ore 15:30-20.Sabato e domenica ore 10-20.ingresso intero 8 euro, ridotto 5 euro.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Autostrada del Sole A1, casello di Valdichiana, quindi imboccare la superstrada E45 in direzione Perugia e uscire alla seconda uscita di Cortona San Lorenzo, poi seguire le indicazioni verso il centro.In treno: stazione di Terontola o Camucia lungo la linea Firenze-Roma, e poi bus o il taxi fino a destinazione.