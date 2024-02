Il Mercatino dell'Antiquariato a Cortona

Informazioni, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, all’interno delle mura cittadine, si svolge la mostra scambio "Ritorno al passato", ilNel suggestivo contesto di Piazza Signorelli (e vie limitrofe) le bancarelle del mercatino vendono pulci in generale, oggetti da collezionismo e pezzi di antiquariato e modernariato. L’evento si protrae per tutta la giornata, dalle ore 9 alle 18 con circa 50 espositori ed è ormai considerato uno deiL’appuntamento, che ha cadenza mensile, è solo un piccolo antipasto della famosa, la più antica mostra dell’antiquariato d’Italia, che si svolge ogni anno alla fine dell’estate.Ritorno al passatoPiazza Signorelli e vie limitrofe, Cortona (Arezzo).ogni quarta domenica del mese.28 gennaio;25 febbraio;24 marzo;28 aprile;26 maggio;23 giugno;28 luglio;25 agosto;22 settembre;27 ottobre;24 novembre;22 dicembre.dalle ore 9 alle 18.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Consiglio dei Terzieri e sul sito del Turismo di Cortona InfoCortona tel. 0575 637274. Signora Casetti tel. 348 0638825.dall’Autostrada del Sole A1 uscire al casello di Valdichiana e imboccare la superstrada E45 in direzione Perugia; uscire alla seconda uscita di Cortona San Lorenzo, poi seguire le indicazioni verso il centro.