Il festival Cortona On The Move, fotografia in viaggio

Informazioni utili, date, orari e prezzi delle mostre

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il festival, giunto quest'anno alla 13° edizione, ospita alcuni tra i più affermati fotografi internazionali che propongono i propri lavori artistici, documentaristici e di reportage dai quattro angoli del pianeta, inserendoli nelle location più significative del centro storico di uno deinelle sedi espositive del centro di, compresa la splendida Fortezza del Girifalco e la "Stazione C" a Camucia (fraz. di Cortona), si può visitare un interessante percorso artistico ispirato al temaper riflettere sulla contrapposizione tra l’abbondanza e la scarsità, il superfluo e l’essenziale, le élite e le masse, l’accumulo e la dispersione, ma non solo. Anche quest'anno il festival prosegue la sua ricerca nell’ambito della fotografia documentaria con particolare attenzione all’incessante evoluzione del linguaggio visivo. A interpretare la dicotomia tra "più e meno" sono stati invitatiIl programma delle mostre e degli appuntamenti è come sempre ricchissimo ed è consultabile sul sito ufficiale (vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo), ma come assaggio segnaliamo alcune dellevisitabili durante i due mesi e mezzo della manifestazione:Il clou della manifestazione è, come ogni anno, nelle giornate inaugurali del festival (), quando a Cortona si ritrovano i più importanti professionisti della fotografia della scena mondiale per partecipare a eventi, presentazioni, conversazioni, workshop e letture portfolio con il pubblico (queste ultime il 14-15 luglio al Teatro Signorelli), ma soprattutto per promuovere la riflessione sull’attualità e sul passato, attraverso uno degli strumenti che meglio sanno indagare la realtà.Cortona On The Move - Festival Internazionale di Visual Narrativecentro storico di Cortona (Arezzo).dal 13 luglio all'1 ottobre 2023.dal 14 luglio al 3 settembre aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 20;dal 4 settembre all'1 ottobre aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.Fortezza del Girifalco, via di FortezzaCOTM STORE, Piazza Signorelli n°9Stazione C – Piazza della Libertà, Camuciaaperte negli stessi giorni e orari delle mostre.18 € tutte le esposizioni;7 € solo esposizioni Fortezza del Girifalco;7 € solo le esposizioni Stazione C e at bus;7 € solo le esposizioni Palazzo Baldelli;11 € integrativo dietro presentazione del biglietto della Fortezza del Girifalco o della Stazione C o Palazzo Baldelli.– Gruppi di 10 persone paganti– Acquirenti letture portfolio e workshop COTM– Iscritti COTM MEMBERSHIP– Studenti fino a 26 anni– Over 65– Accompagnatori disabili– Dipendenti e clienti Gruppo Intesa Sanpaolo (mediante esibizione del badge aziendale, o di carta di pagamento del Gruppo Intesa Sanpaolo) nonché applicazione della scontistica riservata alla COTM Membership al bookshop, ad esclusione dei libri– Possessori di biglietto di ingresso relativo all’anno in corso di una delle sedi delle Gallerie d’Italia– Abbonati e dipendenti di Autolinee Toscane– Associati FIAF– Possessori di biglietto MAEC– Soci Spazi Fotografici– Possessori di biglietto al Kilowatt Festival (programma di Cortona 2023)– Possessori di biglietto corsa semplice Trenitalia (treni regionali o Frecciarossa con destinazione Camucia-Cortona o Terontola-Cortona, valido fino a due giorni precedenti la data di ingresso)– Possessori di abbonamento regionale Trenitalia (anche con applicazione sovraregionale, in vigore e valido, con origine e/o destinazione una qualunque stazione in Umbria o in Toscana).3 € scuole, tutte le esposizioni (biglietto speciale comprensivo di visita guidata).Biglietto gratuito per under 14, giornalisti con accredito, residenti del Comune di Cortona con documento di identità valido e disabili.È sempre garantito l’accesso gratuito alla sede espositiva della Chiesa di San Marco.I biglietti sono validi solo per il giorno indicato sul biglietto e si possono acquistare online tramite ticketone.it e boxofficetoscana.it; dopo l’acquisto è necessario recarsi presso il COTM Store o alla Fortezza del Girifalco per il ritiro del biglietto.dettagli e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale Autostrada del Sole A1, casello di Valdichiana, quindi imboccare la superstrada E45 in direzione Perugia e uscire alla seconda uscita di Cortona San Lorenzo, poi seguire le indicazioni verso il centro.In treno: stazione di Terontola o Camucia lungo la linea Firenze-Roma, e poi usare il bus o il taxi fino a destinazione.per tutti i possessori di un biglietto del festival, è disponibile dal 13 luglio al 1 ottobre un servizio di navetta gratuito (su chiamata al numero +39 3807997274). Le fermate sono:Piazza della Libertà, CamuciaPorta Colonia, CortonaFortezza del Girifalco.