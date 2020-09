La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba

m²

Informazioni utili per visitre la fiera

Calendario delle aperture

Ottobre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè l'insieme delle manifestazioni che la cittadina di, in provincia di Cuneodedica annualmente al fungo ipogeo per eccellenza.Nelle Langhe , area iscritta tra i beni del Patrimonio dell'Umanità, crescono alimenti straordinari a cui Albaqualità, rassegna annuale all'insegna delle eccellenze gastronomiche e vitivinicole del, vuole offrire un degno palcoscenico promozionale.La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, giunta quest'anno ormai alla 90°edizione,(per la precisione tutti i sabati e le domeniche dal 10 ottobre al 6 dicembre, con l'apertura straordinaria di lunedì 7 e martedì 8 dicembre) nel Cortile della Maddalena, sua sede storica, dove la classica tensostruttura lascia spazio a un nuovo allestimento di 2000La soluzione è in parte a cielo aperto per contrastare la pandemia di Covid-19 e contestualmente, in caso di maltempo, garantisce la fruizione degli spazi interni.Si tratta senza dubbio una delle; evento clou sarà ilche si terrà in ogni giornata d'apertura durante i quasi due mesi di durata dell'evento.I trifolao locali prima di vendere i tartufi freschi li sottoporranno giornalmente all'esame di unache resterà a disposizione dei clienti come "Sportello del Consumatore" durante i fine settimana, quando il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba aprirà le porte a decine di espositori provenienti da tutta Italia.La manifestazione si svolge quest'anno nel rispetto dei protocolli anti-contagio e delle misure di prevenzione indicate dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte.Nei mesi della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba s'intensificherà lungo la via Maestra della città sino a Piazza Duomo il profumo tipico del fungo ipogeo, mentre le morbide colline verdi di vigneti delle Langhe cominceranno a tingersi dei colori dell'autunno per il piacere dei partecipanti alla festa.In programma nel calendario della fiera, "Alba Truffle Show" è uno spettacolo d'arte culinaria per chef e gourmet che sperimenteranno pietanze da offrire in degustazione, si svolgerà in combinata con Foodies Moments, cooking show, dibattiti, talk show e laboratori.Analisi Sensoriale del Tartufo tenterà invece di svelare ai neofiti i segreti del, e Wine Tasting Experience nella Grande Enoteca vedrà i sommelier dell'Ais impegnati a presiedere assaggi guidati di Barolo, Barbaresco, Barbera, Nebbiolo e dei vitigni piemontesi.Ricordiamo infine che il tradizionale, solitamente previsto per la prima domenica di ottobre, è al momento in fase di definizione a causa dell'emergenza sanitaria.Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'AlbaCortile della Maddalena, via Vittorio Emanuele II, Alba (Cuneo).dal 10 ottobre all'8 dicembre 2020.(ogni sabato e domenica dal 10 ottobre al 6 dicembre, più apertura straordinaria il 7-8 dicembre 2020).intero 4 euro (+ prevendita). Ragazzi fino a 15 anni gratuito.Ingresso ridfotto per gruppi sopra le 30 persone e specifiche convenzioni 3,50 euro.Incontri, degustazioni e singoli eventi possono avere un biglietto di partecipazione specifico.dalle 9:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle ore 19.tutte le informazioni sul sito ufficiale i cani possono entrare al mercato del tartufo.È obbligatorio l'uso della mascherina per accedere al Mercato Mondiale del Tartufo.