Il Palio degli Asini di Alba

Ilè la manifestazione che dà il la alla Fiera del Tartufo che, per tradizione, va in scena nel mese di ottobre. Quest'anno, date le contingenze, il Palio si corre il, ma aSi torna alle origini riportando la corsa nel cuore del centro storico: il campo di gara sarà infatti allestito intorno al Duomo, tra le piazze Risorgimento e Rossetti.Si corre, come detto, a porte chiuse e alle 8 di mattina per evitare, ma il Palio sarà trasmesso insui canali istituzionali dell’Ente Fiera, del Comune di Alba e della Giostra delle Cento Torri.Si tratta di una rievocazione di un episodio risalente a molti secoli fa: era ilquando Asti Alba erano in guerra, con gli astigiani che, dopo aver sconfitto la città nemica, avevano deciso di correreil loro palio, in segno di vittoria ma anche di dileggio degli avversari.Così gli, per rispondere, corsero un palio a loro volta, ma con, che evidentemente impersonavano gli avversari.Ancora oggi, a tanti secoli di distanza da quel momento, il(anche conosciuto come Giostra delle 100 torri) è un evento molto sentito dagli abitanti dei nove Borghi che si contendono il drappo, che quest'anno sarà nuovamente dipinto da Valerio Berruti, artista albese recentemente nominato ambasciatore di Alba Creative City Unesco.Palio degli Asinicentro storico di Alba (Cuneo).: domenica 4 ottobre 2020.: il Palio si corre alle 8 di mattina a porte chiuse.Maggiori informazioni sul sito ufficiale : non sono in vendita i biglietti per la manifestazione.il Palio si corre anche in caso di maltempo.: in auto è necessario prendere l'autostrada A16 Torino-Savona, uscire a Marene, imboccare il raccordo con l'autostrada A33 Asti-Cuneo, uscire a Cherasco e seguire per Pollenzo; in alternativa si può prendere anche l'autostrada Torino-Piacenza, uscire ad Asti Est e seguire le stesse indicazioni.Chi preferisce i mezzi pubblici può usare il treno (da Torino Porta Susa o Torino Porta Nuova, cambiando a Bra o a Cavallermaggiore) o l'autobus (dain Piazza Carducci).