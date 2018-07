La Sagra del Fungo Porcino a Colle di Fuori, Rocca Priora

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, all’ombra del parco regionale dei Castelli Romani , come ogni anno si celebra il re del sottobosco con la; nello spazio di ben tre weekend –– a pranzo e cena si alternano menù ricchi e saporiti a base di funghi: gnocchi,, cellitti, zuppe e strozzapreti fatti in casa; ma anche pizze,, scaloppine,e tagliate, straccetti e arrosticini alla brace con contorno di funghi.Ai fornelli gli chef di quattro ristoranti perché l’appuntamento in questa frazione diè una tradizione di lunga data che affonda le radici nel passato agricolo del borgo, quando gli abitanti di Colle di Fuori erano dediti principalmente alla raccolta di funghi. Degustazione di vini locali DOC,musicali,in piazza esono il contorno della sagra del fungo porcino, manifestazione organizzata dall’associazione Pietro Pericoli.Anche per questa edizione si rinnova l’appuntamento con la specialegratuita vinciporciniweb che mette in palio 60 kg di porcini; è sufficiente scaricare il biglietto gratuito e seguire l’estrazione in programma il 3, 10, 17 24 e 31 agosto e il 7 settembre.: Sagra del fungo porcino: Colle di Fuori, frazione del comune di Rocca Priora ( Roma : dal 31 agosto al 2 settembre, dal 7 al 9 e dal 14 al 16 settembre 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale della manifestazione: Rocca Priora è servita dalla provinciale 215 tuscolanaScopri tutti