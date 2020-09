Fungo in Festa, a Giaveno la sagra dei funghi

Informazioni utili, date e orari della festa

Calendario delle aperture

Giaveno, in Piemonte, l'autunno è una stagione che qui non ha molto da invidiare all'estate, specialmente perché è il tempo prediletto dell'annuale Fungo in Festa, manifestazione organizzata dalla Pro Loco e dal Comune per celebrare un frutto della terra tanto amato da queste parti. Quest'anno, per le ragioni di emergenza sanitaria che tutti conosciamo, la 39° edizione della sagra si svolge in versione ridotta, ma l'importante questa volta è continuare ad esserci. Sono tanti gli appuntamenti collaterali legati alla manifestazione a partire da domenica 26 settembre a domenica 25 ottobre 2020, anche se il momento clou di Fungo in Festa è previsto domenica 11 ottobre nelle vie e nelle piazze del centro. Non ci sarà il classico PalaFungo, ma sarà comunque possibile assaggiare le specialità gastronomiche presso i punti di degustazione allestiti nelle piazze, mentre i ristoranti si danno da fare per preparare menù speciali a tema. Tra le iniziative della giornata, Piazza San Lorenzo si sveglia già alle ore 9 con l'allestimento della Mostra micologica e fotografica curata dall'Associazione Amici dei Funghi, mentre alle ore 15 tocca allo show cooking tenuto dagli chef Alessandro Micca, Cesare Grandi e Giorgio Cotti. In Piazza Molines dal mattino si trovano gli stand di prodotti del territorio, e sempre qui alle ore 12 la Pro Loco distribuisce funghi e patratine fritte. Alle ore 15, invece, ci si può godere lo spettacolo delle Voci del Piemonte. In Piazza Slopis, proseguendo su via Umberto I e via Maria Ausiliatrice, si dispiega dalle ore 9 alle 18 il Mercatino dell'Antiquariato, mentre in via Ospedale c'è spazio per il grande Mercatino dei Bambini coordinato da Nicola Azzariti. Il Museo d'Arte Religiosa Alpina, infine, sarà visitabile da domenica 4 fino a domenica 11 ottobre. Fungo in Festa Giaveno (Torino). 11 ottobre 2020. ingresso gratuito. festa gastronomica. gli eventi collaterali si svolgono dal 26 settembre al 25 ottobre 2020. La giornata principale di Fungo in Festa è domenica 11 ottobre 2020. Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sulla pagina Facebook della Pro Loco (tel. 334/1244293) o sulla pagina del Comune di Giaveno. Percorrere la Tangenziale di Torino fino a Rivoli, da qui imboccare l'Autostrada A32 del Frejus, uscire a Avigliana e infine prendere la SS 589. Da Torino Porta Nuova prendere il treno regionale diretto alla stazione di Avigliana sulla linea Torino – Modane, successivamente proseguire con gli autobus navetta fino a destinazione. L'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" di Caselle è quello di riferimento.