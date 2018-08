La Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo a Balconevisi di San Miniato

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Calendario delle aperture

Trentanove primavere per questa sagra dal sapore decisamente autunnale qui a, piccola frazione di San Miniato Lasi svolge nel weekende celebre uno dei prodotti principe di questo lembo di terra toscana, quel prezioso tubero che in questi boschi cresce bene circondato dai tanti frutti della terra come castagne e funghi , tutti da assaporare negli stand allestiti per l’occasione (sabato e domenica cena, pranzo solo domenica).Tra gli eventi da non perdere segnaliamo la gara di, a misurarsi i più famosi tartufai alle prese con la ricerca del tubero perfetto e più grande, premiato come; la rassegna enogastronomica che prevede la presentazione e la degustazione di piatti al tartufo bianco abbinati ai vini delle aziende agricole dell' Associazione Vignaioli di San Miniato e il concorso fotograficoLa Sagra del tartufo bianco e del fungo segue di una settimana un altro evento imperdibile e bizzarro al contempo: il palio del papero Scopri le altre Sagre del Tartufo in Italia : Sagra del tartufo bianco e del fungo: Balconevisi, frazione di San Miniato (Pisa): dal 20 al 21 ottobre: non disponibili: ingresso gratuito: sagra gastronomica: sulla: siamo in Toscana a una cinquantina di chilometri da Pisa ; San Miniato è raggiungibile dall’A1 con uscita al casello Firenze Signa, oppure dall’A12con uscita al casello di Collesalvetti, per chi proviene da sud, o Pisa da nord.