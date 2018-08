Il Palio del Papero a Balconevisi di San Miniato

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Il bel borgo di, piccola frazione diin terra toscana, ospita ogni anno il singolare e bizzarro. Giunto alla sua 37° edizione, l' evento si svolge nel weekend trae vede gareggiare ledel paese (Borgo, Buecchio, Fondo di scesa e Fornacino). Protagonisti dell’esilarante staffetta iche corrono per 150 metri incitati dai contradaioli ma che per nessun motivo possono essere toccati né tantomeno spinti.Il palio si corre(alle 18) nell’arena del Campo Sportivo Alberto Posarelli ed è preceduto nel pomeriggio dalla benedizione delle contrade e dalla tratta dei paperi.Come sempre durante i giorni della manifestazione del palio del papero, a cena (sabato e domenica) e a pranzo (solo domenica) presso glisi possono gustare le tradizioni gastronomiche locali e soprattutto tartufi bianchi e funghi a cui è dedicata la Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo che si svolge esattamente la settimana successiva.Il record di vittorie del palio spetta al, vanto della contrada "Fondo di scesa", vincitore di ben sei edizioni. Come si allena? Correndo lungo i filari delle viti e rincorrendo le galline.: Palio del Papero: Balconevisi, frazione di San Miniato (Pisa): dal 13 al 14 ottobre: non disponibili: ingresso gratuito: palio e sagra gastronomica: suldella manifestazione e sulla: siamo in Toscana a una cinquantina di chilometri da Pisa;per raggiungere San Miniato si può prendere l’A1 con uscita al casello Firenze Signa, oppure l’A12e per chi proviene da sud, uscita al casello di Collesalvetti, da nord, uscita al casello di Pisa. Per arrivare al colle di Balconevisi nella giornata di domenica è attivo un servizio di bus navetta da San Miniato.