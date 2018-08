La Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato

Informazioni utili per partecipare alla Sagra / Mostra del Tartufo

Calendario delle aperture

"Lo conosci ma non sai definirlo, lo percepisci ma non riesci ad assaporarlo, lo avvicini ma non ne cogli l'anima. Araba fenice della gastronomia internazionale, utopia dei sensi, il tartufo bianco è essenzialmente profumo, e solo dopo anche gusto". Cosìcelebre cuoco di fama internazionale nonchè personaggio televisivo - definisce ile il ruolo importante che ha nella nostra tradizione gastronomica.L'Italia può vantare una notevole produzione di questa preziosa tipicità nota in tutto il mondo, che nelle diverse varietà (bianco, nero) presenta caratteristiche di gusto, aroma e profumo del tutto originali e uniche. Conseguentemente non c'è zona di produzione che non celebri il suo tartufo con una fiera o comunque con eventi specifici che puntino l'attenzione sulla produzione principale del territorio.Anche la Toscana e precisamente, cittadina della provincia di Pisa lambita dalle acque del fiume Arno, celebra il suo, con un importante evento. Una sagra, una festa anzi lamette al centro dell'attenzione il tartufo con stand per assaggi e degustazioni, bancarelle per la vendita e molto altro. Un prodotto di qualità, di eccellenza che San Miniato valorizza a promuove attraendo moltissimi visitatori che di anno in anno non solo attendono la manifestazione, ma crescono sempre di più.Lasi apre il 10 novembre 2018 con l'inaugurazione nella centralissimadove si darà il via all'apertura degli stand che animano le piazze storiche del paese. Non solo tartufo, ma tantissimi altri prodotti di questa terra - dal vino all'olio extravergine di oliva, dai salumi ai formaggi - che profuma di genuinità e tradizione. Vari chef di fama nazionale e internazionale, si alterneranno ai fornelli nell'preparando piatti profumati e prelibati.Guarda le principali sagre ed eventi del tartufo in Italia Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San MiniatoSan Miniato (Pisa).10-11, 17-18, 24-25 novembre 2018.per chi arriva inauto, uscire al casello Firenze Signa e immettersi sulla Firenze-Pisa-Livorno. Uscita San Miniato.Per chi proviene da sud, uscire al casello di Collesalvetti e immettersi sullaFirenze-Pisa-Livorno. Per raggiungere il centro si deve parcheggiare la macchina a San Miniato basso e procedere con navetta verso il centro; per chi arriva inla stazione di San Miniato - Fucecchio si trova sulla linea Firenze - Pisa.L'aeroporto più vicino è il Vespucci di Firenze.Scopri tutti gli eventi della Toscana