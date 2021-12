Il Presepe Artistico di Cigoli a San Miniato

Informazioni utili, date e orari per visitare il Presepe Artistico

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Visitare il, frazione di(provincia di) è come effettuare unper ritrovare le atmosfere cariche di pathos e profonda religiosità che accompagnarono la nascita di Gesù.La tecnologia utilizzata per ricreare gli scenari non toglie nulla alla magia del presepe, ma la valorizza al punto da collocarlo fra i. La natività allestita all'interno del, ricavata da uno dei castelli compresi nel distretto della vicina San Miniato al Tedesco, ha raggiunto nel corso degli- siamo ormai alla XX edizione - un'estensione di, tanto da essere considerato ilProtagonista indiscusso della scenografia ricreata è il fiume Giordano, lungo il cui corso si stagliano le scene relative alla vita di Gesù riprodotte su scale diverse con l'utilizzo di personaggi animati meccanicamente.Il Presepe Artistico di Cigoli è aperto. Per motivi di sicurezza sanitaria, quest'anno è attivo un sistema di prenotazione automatica sul sito ufficiale (vedi link qui sotto).Presepe Artistico di CigoliSantuario Madre dei Bimbi di Cigoli, Comune di San Miniato (Pisa).dal 7 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30.evento artistico-religioso.sul sito ufficiale Strada Grande Comunicazione FI-PI-LI, uscita San Miniato, Direzione Pontedera, dopo 1,5 km seguire l'indicazione a sinistra per Cigoli (800m di salita, arrivo).