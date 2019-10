I Presepi più belli d'Italia

Presepe vivente di Matera

Presepe di sabbia di Rimini

Presepe di pane di Olmedo

Presepe meccanico di Torino

Presepe luminoso di Manarola

Presepe di legno di Santa Cristina in Val Gardena

Presepe galleggiante di Comacchio

Presepe sommerso di Laveno Mombello

Presepe di ghiaccio di Massa Martana

Presepi di via San Gregorio Armeno a Napoli

Natale è alle porte e in tutta l’Italia cominciano a fervere i preparativi.In strada fanno capolino gli addobbi, nelle vetrine dei negozi spuntano le prime luminarie e in qualche piazza sono già stati collocati gli alberi pronti per essere decorati. Tuttavia, per molte località, il banco di prova più sentito è rappresentato dall’allestimento del, una tradizione radicata soprattutto in Italia , lungo la quale ogni anno si accendono le luci su alcuni deiCe n’è per tutti i gusti: dagli ormai classici presepi viventi ai presepi galleggianti, dai presepi di sabbia a quelli meccanici, composizioni studiate nei minimi particolari che ogni inverno si arricchiscono di ulteriori particolari. Di seguito andiamo ad elencare, in ordine sparso, iper chi scrive.Giunto quest’anno alla sesta edizione, ildi Matera è quello che meglio degli altri incornicia la canonica atmosfera natalizia. Una grossa mano è data dai, dal luogo in cui il presepe viene allestito, uno scenario molto simile a quello dell’autentica Natività nonchè particolarmente suggestivo grazie al perfetto equilibrio raggiunto tra contesto naturale e insediamento urbano. A conferma del successo ottenuto in pochi anni, il presepe è arrivato a coinvolgere, non solo appassionati ma anche professionisti della recitazione. Il bello è che a Matera non mancano mai le novità rispetto al Natale precedente, perciò aspettiamoci delle sorprese.Maggiori informazioni: date e programma Rimini , in Romagna, ilè diventato in pochi anni un appuntamento fisso per cittadini e turisti. La prima rappresentazione fu realizzata nela spese di Antonio Molin e dei soci dell’Accademia della sabbia, ma visto il grande successo dell’iniziativa il Comune decise di stanziare una cifra e supportare stabilmente l’organizzazione del presepe fin dal 2006. Da alcuni anni a questa parte le composizioni sono diventate due: una allestita a, l’altra a Torre Pedrera , all’altezza dello stabilimento balneare n°65. Contestualmente all’apertura dei presepi, intorno ad essi vengono organizzate manifestazioni collaterali, spettacoli e intrattenimenti, che confermano la vocazione turistica anche invernale della città.Maggiori informazioni: date e programma Unico, inconsueto, ma di grande impatto visivo è ildi Olmedo, giusto quest’anno alla. Ad ospitarlo è la graziosa, in località Olmedo, microscopica frazione del nord-ovest della Sardegna a metà strada tra Sassari Alghero . La sua principale caratteristica è che tutte le realizzazioni sono, a cui le sapienti mani dei maestri panificatori olmedesi riescono ad attribuire forme molto dettagliate, accuratamente rifinite, in gran parte riconducibili a usi, costumi e tradizioni della cultura locale. Le dimensioni sono quelle “classiche” di un presepe, ma la dovizia di particolari rende la visita unica e indimenticabile.Maggiori informazioni: date e programma Più didi altezza compresa tra 25 e 90 cm animano ildi Torino , aperto al pubblico nell’attuale sede dellanel lontano 1927. In realtà non tutte le comparse sono animate, ma circa la metà di esse compiono movimenticollegato alle statue da un intricato dedalo di cinghie e pulegge. Alla qualità e alla bellezza estetica dei personaggi,, il presepe meccanico unisce la qualità del contesto, manutenuto e aggiornato ogni anno con l’aggiunta di nuove componenti, come ad esempio il complesso impianto idraulico che alimenti laghi, fiumi e fontane.Maggiori informazioni: date e programma Immerso nel fascino unico delle, ildi Manarola si estende sulla, un’area terrazzata di circa 4.000 mq di superficie coltivata a vigneto. A comporre il presepe sono oltrein materiali poveri di recupero illuminati da circa, un numero in crescita di anno in anno. Ad orchestrare la rappresentazione fin dalla prima edizione è, manarolese doc che, alle soglie dei 90 anni, ha ancora voglia di sperimentare e divertirsi diffondendo un messaggio di pace e speranza. L’allestimento è visibile anche da molto distante, ma il punto di osservazione preferito da fedeli e curiosi è il piazzale antistante laMaggiori informazioni: date e programma Dal 1989 a questa parte, una ventina di maestri scultori della Val Gardena si da appuntamento ogni anno per lavorare al grandeallestito a Santa Cristina , in provincia di Bolzano . A sorprendere sono anzitutto le, alcune delle quali superano i 220 cm di altezza, ma anche la cura dei particolari e il livello dei dettagli lascia a bocca aperta qualunque visitatore. I primi personaggi a comparire sul set di Santa Cristina furono le figure della Madonna e Gesù Bambino, affiancate ogni anno da una nuova comparsa frutto dell’estro, della passione e della dedizione riversata sul presepe dai migliori intagliatori di legno della valle.Maggiori informazioni: date e programma Semplici e minimali, sobri ed eleganti, idi Comacchio incarnano l’autentica essenza del Natale. Il fascino dell’antica cittadina lagunare risiede nei canali, nelle sue vie d’acqua e neiche le sormontano, in corrispondenza dei quali ogni Natale vengono allestiti diversi presepi curati dalle varie diocesi del centro. La rappresentazione più importante è quella inscenata sotto il seicentesco, il ponte monumentale agghindato di luci colorate per l’occasione, mentre all’incrocio tra via Carducci e via Gramsci, in corrispondenza di, e in via Cavour, sotto il, sono generalmente collocati due dei tanti bei presepi popolari che punteggiano la città.Maggiori informazioni: date e programma Tra i presepi più insoliti d’Italia spicca ildi Laveno Mombello , cittadina turistica sulle sponde del. L’origine dell’iniziativa risale al 1975, quando un gruppo di sommozzatori riunitosi in corrispondenza del cosiddetto “Sasso Galletto”, in località Punta Granelli, si immerse a 23 metri di profondità per adagiare unasul fondo del lago. Da quel giorno sono passati molti anni e oggi il presepe è molto più articolato, conancorate a cinque piattaforme di metallo calate a 3 metri di profondità per garantire le migliori condizioni di visibilità possibili. Particolarmente emozionante è l’osservazione del presepe dopo il tramonto, grazie a un sistema di illuminazione accuratamente installato ogni anno.Maggiori informazioni: date e programma Massa Martana non si trova in Lapponia , ma in provincia di Perugia a 351 metri di quota; ciò nonostante la cittadina si accinge ad ospitare un pittorescodi oltre 15 mq di superficie con raffigurazioni a grandezza naturale scolpite su grandi blocchi di neve compattata. L’allestimento,, sarà mantenuto costantemente ad unae illuminato da una miriade di lampade che esalteranno i riflessi della superficie ghiacciata. A curare la progettazione sarà lo, il team di progettisti di Massa Martana a cui sono stati affidati oneri e onori di un compito molto sentito.Maggiori informazioni: date e programma Pur non essendo esattamente un allestimento in sè e per sè come i precedenti, la grande esposizione a cielo aperto di Napoli è conosciuta in tutto il mondo per la varietà e la ricchezza dei pezzi in mostra. La strada è una processione dispecializzate nell’arte presepiale che, a dispetto del calendario, viene esposta durante tutto l’anno a sbigottiti turisti provenienti da ogni parte del mondo. Oltre a pastori in terracotta e casette in sughero e cartone, tra le bancarelle si trovano raffigurazioni caricaturali di grandi personaggi politici, da Obama a Trump, sportivi, con Maradona in testa, e del jet-set internazionale.Maggiori informazioni: Presepi artistici di Napoli