Il Presepe Meccanico di Torino

Calendario delle aperture

Ilè, come lascia intuire il suo nome, una natività meccanizzata collocata accanto alla Chiesa della SS. Annunziata del capoluogo piemontese.Realizzato nei primi anni del secolo scorso da uno scenografo del cinema di nome Francesco Canonica, in un primo momento venne posizionato nella Chiesa dei Santi Angeli di via Carlo Alberto, dove fu esposto al pubblico per la prima volta nelQualche anno più tardi, nel 1918, il Presepe Meccanico venne fatto traslocare nella Chiesa di Sant'Alfonso, fino a quando, intorno alla metà degli anni Venti, fu trasferito in quella che ancora oggi è la sua sede. Lafu scelta non solo per la grandezza dei locali del sottochiesa, per un totale di più di 200 metri quadri, ma anche per la sua posizione centrale in città.Caratteristica distintiva del Presepe Meccanico di Torino è la presenza di, alti tra i 25 e i 90 centimetri: di questi,, con un movimento assicurato da un solo motore elettrico, proveniente da una vecchia nave, che con numeroserealizzate in materiale sintetico è collegato alle varie statue. Tali cinghie sono state inserite negli anni Novanta, sostituendo quelle in cuoio usate dal papà del presepe.Solo: si tratta di unache è dotata di un movimento a orologeria.Quel che rende speciale le varie statue ècon cui sono state realizzate: alcune di queste - le più pregiate - sono state scolpite da maestri artigiani del Trentino-Alto Adige, che le hanno realizzate proprio per questo presepe.Ilmerita di essere ammirato da vicino anche per la tecnologia di luci Led con cui è stato illuminato negli ultimi anni, in virtù della quale si può osservare un effetto giorno notte decisamente unico. La tecnologia scelta, oltre a favorire la presenza di numerose tonalità cromatiche, è anche foriera di un notevole risparmio energetico.La manutenzione delle statuine e dei meccanismi è garantita da un gruppo di volontari, la cosiddetta, che si occupa anche dell'organizzazione dellaSe ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo sui presepi più belli d'Italia Chiesa della SS. Annunziata, via Po 45, Torino.17-18-24-25 novembre, poi dall'1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.nelle aperture di novembre dalle 10:30 alle 19:30;nelle aperture di dicembre e gennaio dalle 14:30 alle 19:30 (feriali), sabato e festivi dalle 10:30 alle 19:30.Il 25 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30;il 31 dicembre dalle 10:30 alle 14:30;l'1 gennaio dalle 14:30 alle 19:30.Apertura straordinaria serale sabato 8 dicembre dalle 21:30 alle 23:30.sul sito ufficiale la chiesa della SS.Annunziata si trova nella centralissima via Po, a pochi passi da Piazza Vittorio Veneto.Per giungere a Torino in treno si può fare riferimento alle stazioni di Porta Nuova (la più vicina alla chiesa, in questo caso) e di Porta Susa, collegate con Roma , con Milano , con Venezia , con Bologna , con Firenze e persino con la Francia e con la Spagna La stazione Dora garantisce i collegamenti con l'aeroporto, con una partenza ogni 30 minuti, mentre la stazione Lingotto è collegata con Firenze , Roma e Genova