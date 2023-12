Il Presepe Meccanico di Valdieri

Informazioni, date e orari del presepe di Valdieri

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, il cui territorio comunale è per gran parte compreso nei confini del Parco delle Alpi Marittime, in provincia di, la Natività prende vita in un’ambientazione insolita. Stiamo parlando del, una raffinata opera corale allestita in unofatto di cime innevate, ormai giunta alla 30° edizione.È un tema insolito che trova spazio lungo l’intera navata dellae si può visitare(vedi calendario esatto delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).Ogni anno ci sono nuove scene grazie alla cura e all’ingegno di Emanuele Lovera – conosciuto anche come Archimede – e alla collaborazione di parenti e amici; sono oltreagghindati con abiti di fattura artigianale e tantissimiche si ritrovano nei paesaggi alpini, dalleaiA raccontare le scene di vita quotidiana e i segreti degli antichi mestieri della Valle Gesso ci pensano quaranta figuranti, dai più comuni come l’e il, a quelli che caratterizzano le Alpi Marittime come i(lausatièr), idell’antica cava di cipollino dorato di Desertetto e iNel presepe meccanico di Valdieri ci sono anche le scene legate allacome la battitura dei covoni con le cavaglie, il taglio con la falce e la pulitura del grano, e ancora l’orso di segale, figura principe del famoso carnevale alpino di Valdieri.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostrro articolo suiPresepe MeccanicoConfraternita di Santa Croce, Valdieri (Cuneo).dal 16 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.16-17 dicembre e dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni.: festivi ore 15-18:30;prefestivi e settimanale ore 15-18.: ingresso libero.: manifestazione religiosa.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata. Tel. 347 7835926 e 340 8590537.: Valdieri si trova circa 20 km a sud-ovest di Cuneo, da dove per raggiungere il paese si può seguire la SP22.