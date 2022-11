Il mercatino di Natale di Santa Cristina in Val Gardena

Informazioni utili

Ilè protagonista la stagione degli eventi che, durante l’Avvento, riempiranno le giornate di chi sceglierà queste montagne come luogo di vacanza.Il mercatino di Natale "Magic Town" si svolge al Parco Dosses di Santa Cristina (provincia di Bolzano) ed è caratterizzato dalle tante bancarelle che offriranno addobbi natalizi, decorazioni, articoli da regalo, dolci tirolesi e tante altre specialità locali.A Santa Cristina si trova anche un: dal 1989, quando nacque la prima figura, ogni anno durante l’Avvento gli scultori di legno della Val Gardena si riuniscono per crearne delle nuove. Dal 2000 il presepe ha la propria stalla, nei pressi del centro sportivo Iman, visibile tutto l'anno, anche se è proprio durante le feste di Natale che assume maggiore fascino.Il programma del mercatino prevede anche esibizioni dal vivo deie intrattenimenti musicali, con le melodie dei corni di montagna e concerti dei piccoli musicisti.Sarà anche l'occasione per gustare i biscotti di pan pepato e gli squisiti “Spitzbuben”, fatti di pasta frolla e ripieni di marmellata alle albicocche.Come da tradizione, il 5 dicembre San Nicolò passa nelle strade di Santa Cristina accompagnato da angeli e dal suo servitore Ruprecht per entrare nelle case e portare ai bambini i sacchetti regalo. Per l'occasione, alle ore 15:30 le famiglie e il coro dei bambini di Santa Cristina attenderanno San Nicolò in Piazza Municipio.Nei dintorni del paease sarà attivo nello stesso periodo anche il mercatino di Natale di Selva di Val Gardena , così come il mercatino di Ortisei , dove gli stand offriranno i prodotti tipici dell'artigianato gardenese fino al giorno dell'Epifania. L’Avvento in Val Gardena è inoltre caratterizzato da numerosi eventi che valorizzano la gastronomia tradizionale locale, come le degustazioni di dolci natalizi, speck, formaggi e cioccolato.Per concludere ricordiamo che ci troviamo nel comprensorio sciistico della Val Gardena dove si svolgono gare di Coppa del Mondo di sci utilizzando la celebre pista Saslong.Mercatino di Natale di Santa Cristina - Magic TownParco Dosses, Santa Cristina (Bolzano).dalle 10 alle 18:30 tranne il 24 dicembre (ore 10-16).Chiuso il 25 dicembre.Orari riferiti alla scorsa edizione.maggiori informazioni sul sito ufficiale