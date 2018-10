Il Presepe Luminoso di Manarola alle Cinque Terre

Il Presepe Luminoso di Manarola

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ildi Manarola rappresenta uno degli appuntamenti natalizi più attesi delle Cinque Terre e, in generale, della Liguria : lo spettacolo creato dasta per illuminare di nuovo la collina che circonda, conla località della Val di Vara.Uno spettacolo di colori e di giochi di luce da non perdere, messo a punto con l'intento di coniugare l'arte e il rispetto delle tradizioni locali. L'opera è composta da circaformate da più di 15.000 lampadine ed è allestita su una collina scoscesa, che può essere raggiunta unicamente a piedi salendo un viottolo con gradini tutt'altro che accoglienti.Ed è proprio questa la magia che è racchiusa nella Natività luminosa di Manarola: tanta fatica per realizzarlo ma, alla fine, un risultato straordinario, con figure a grandezza naturale costruite con materiali di scarto e riciclati - un invito alla povertà, nel solco degli insegnamenti del cristianesimo - e illuminate con tantissime lampadine.Il giorno dell'accensione è previsto per l. Dopo i saluti delle autorità, dello stesso Andreoli e del parroco nella chiesa di San Lorenzo, la collina si illuminerà a partire dalle 17:30 conPer osservare dalla migliori postazione il presepe, consigliamo di raggiungere il sentiero Manarola – Riomaggiore (via Beccara), che attraversa la cima del colle e inizia nella piazza del paese. La vista più spettacolare sul presepe si apre dall’area d'osservazione più alta (320 gradini). Attenzione: occorre una torcia, perchè alla sera il sentiero non è illuminato.Ovviamente, anche se meno suggestivo, si può vedere tranquillamente dalla piazza di Manarola.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo sui presepi più belli d'Italia Manarola (Cinque Terre, Liguria).dall'8 dicembre 2018 al 3 febbraio 2019 (da confermare la data di fine evento).dalle 17 in poi.gratuito.in auto è necessario prendere l'Autostrada A12 giungendo da Livorno o da Genova, per poi uscire al casello di La Spezia - Santo Stefano Magra.Giungendo da Parma, invece, occorre imboccare l'Autostrada A15 e percorrere la Litoranea delle Cinque Terre, vale a dire la SP 32, prima di scegliere il bivio che conduce a Riomaggiore.Chi preferisce il treno può sfruttare la linea ferroviaria Genova - Roma, con treni regionali che fermano in ognuna delle località delle Cinque Terre: a dir la verità, il consiglio è quello di usare il treno, visto che si prevede un afflusso molto consistente di persone.