Il Presepe Sommerso di Laveno Mombello

Informazioni, date e orari del Presepe Sommerso

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilinstallato nelle acque del, è un'opera unica nel suo genere. I personaggi della rappresentazione, illuminati ad hoc con fari subacquei, si mostrano a unae possono essere osservati da chiunque si trovi sulla banchina davanti alla piazza principale della città.Sonoche fanno parte del presepe: tutte statue a grandezza naturale, ottenute da blocchi di Pietra di Vicenza.Dal momento che si tratta di elementi molto pesanti, lo sforzo organizzativo necessario per mettere a punto il Presepe Sommerso diè decisamente elevato: basti pensare che, mentre il cavallo supera gli otto quintali.Ecco perché c'è bisogno di, per un peso totale di poco meno di, sistemate sul fondo del lago con l'aiuto di sommozzatori e, soprattutto, di gru che le calano in acqua.La posa del presepe - giunto quest'anno alla 43° edizione - è in programma sabato. Il programma di contorno durante i quasi due mesi di esposizione del presepe (fino al 14 gennaio 2023) prevede tanti appuntamenti, tra cui musica dal vivo e animazioni, ma anche la tradizionaleCon una cerimonia suggestiva, in occasione della vigilia di Natale, la statua di Gesù Bambino viene portata in processione dalla chiesa al lago e poi affidata ai sommozzatori che la depongono nella conchiglia. Nel frattempo, a far da corona al presepe sono altri sommozzatori, che tengono in mano fiaccole con cui illuminano lo specchio d'acqua, reso ancora più magico da un grande falò.Tra gli eventi più attesi c'è il(6 gennaio, ore 18) sulle acque del lago.Il Presepe Sommerso di Laveno Mombello porta con sé ancheradicate presso la popolazione: ecco spiegato il motivo per il quale, nel corso del periodo natalizio, i turisti gettano nelle acque del lago delle, sperando siano foriere di buona sorte per l'anno che verrà.Sabatoil Presepe Sommerso di Laveno Mombello viene infine rimosso fino al prossimo Avvento.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo suinelle acque antistanti Piazza Caduti del Lavoro, lungolago di Laveno Mombello (Varese).dal 26 novembre 2022 al 14 gennaio 2023.aperto 24 ore su 24. Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook ufficiale.ingresso gratuito.