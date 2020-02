Il Carnevale di Laveno Mombello

Informazioni, date e orari del Carnevale

Il Carnevale mombellese ritorna anche quest'anno con la sua maschera ufficiale: ilSiamo a, comune che si specchia nelle acque incantevoli delLa sponda è quella varesina, in: uno scenario davevro suggestivo per le sfilate in costume che animano questa manifestazione.La maschera del Bortolo Ciuchet deve i natali alla fantasia dell’As.Ca.Mo,, che ha organizzato il Carnevale a Laveno Mombello negli anni ‘70.Il Bortolo Ciuchet è un personaggio paesano, ubriaco e donnaiolo che incarna i mali della società e per questo alla fine viene messo al rogo.Anche quest'anno il Carnevale mombellese sarà quaresimale e si svolgecon ladei carri e dei gruppi mascherati, per un evento gratuito organizzato dalla Pro Loco.

Nome: Carnevale mombellese

Dove: Laveno Mombello (Varese).

Date: 1 marzo 2020.

Prezzo: ingreso gratuito.

Orari e programma:

ore 12 gastronomia in Piazza Caduti del Lavoro

ore 14:30 ritrovo dei carri

ore 15 partenza sfilata dei carri dal parcheggio di via Gaggetto fino a Piazza Mercato (Piazza Vittorio Veneto).

Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco o sulla pagina Facebook dedicata.

