La Sagra del Baccello e del Carciofo fritto a San Miniato

Informazioni, date e orari della Sagra del Baccello

Calendario delle aperture

I paesaggi del comune toscano di, non lontano dalle anse sinuose dell’Arno, ospitano come ogni anno la. Nello specifico, si tratta della XXV edizione, che si svolge nel padiglione del Circolo ARCI in frazioneilLo stand gastronomico è aperto, ma non solo: il 25-29-30 aprile e 1 maggio apreLe ricette da gustare sono preparate con gli ingredienti freschi di stagione; nel ricco menù si va da pietanze succulente a base di, le famose focacce senesi croccanti ma con un ripieno morbido. Non mancheranno degustazioni di olii e prodotti tipici locali.Adori i carciofi? Leggi anche il nostro articolo sulle principali: Sagra del Baccello con Carciofi Fritti Sanminiatesi: località La Serra, San Miniato (Pisa).: 22-23-24-25-29-30 aprile e 1 maggio 2023.ingresso libero, consumazioni a pagamento. Prenotazioni: 339 1639542.sagra gastronomica.: cena tutte le sere dalle ore 20;il 25-29-20 aprile e 1 maggio anche a pranzo dalle ore 12.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: San Moiniato si trova a circa 50 km daPer raggiungere San Miniato si può seguire l’A1 con uscita al casello Firenze Signa; dall’A12 con uscita al casello di Collesalvetti e, per chi proviene da nord, uscita al casello di Pisa-Centro.