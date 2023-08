La Sagra del Suino nero e del fungo porcino a Cesarò

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Sapori e profumi tipici dei Nebrodi qui a, comune della città metropolitana di, che per due weekend consecutivi, rispettivamente ilcelebra la XXII edizione dellaSi tratta di una delle principali; la manifestazione è anche un’occasione davvero unica per assaporare le carni di questa razza tipica della zona dei Monti Nebrodi – tanto da ottenere il riconoscimento ministeriale come razza autoctona siciliana – e le delicatezze delGli stand aperti dal mattino offronodal color rosso rubino e dall’intenso sapore aromatico, e molti prodotti tipici come il gustosoe leCome sempre non mancano le attività in programma per il divertimento di bambini e adulti: degustazioni, show cooking, escursioni, visite guidate, musica, animazioni e spettacoli.: Sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi: Cesarò (Messina).: 14-15-21-22 ottobre 2023.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune di Cesarò.: Cesarò si trova in provincia di Messina, da cui dista 120 km percorrendo la A18 e SS120. Ben più vicina, invece, è(65 km), da dove per raggiungere Cesarò è sufficiente seguire la SS284.