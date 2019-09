La Sagra del Fungo a Masone

Informazioni utili, date e orari per partecipare

Calendario delle aperture

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Come ogni anno, ormai da tradizione, la cittadina ligure di Masone si prepara ancora una volta ad accogliere l'attesissima, per celebrare il fungo porcino e i piatti tipici della tradizione culinaria del luogo.La sagra si svolge per due fine settimana consecutivi - rispettivamente il- è giunta alla suae propone un calendario dove si alternano appuntamenti culinari che a scopo d'intrattenimento, con concerti ogni sera.Masone, piccola cittadina in provincia del capoluogo Genova , grazie alla sua posizione nel cuore della Valle Sturain ogni sua forma e colore, ed in particolare a quella del fungo porcino.Quale migliore occasione della tanto attesa sagra, quindi, per mettere in moto giovani, anziani e bambini così da contribuire alla diffusione del cibo di qualità, proveniente dalla natura?Come ogni anno è previstomolto interessante, che prevede i seguenti piatti:Lasagne al forno con sugo di funghi biancoPolenta, tagliatelle e ravioli con sugo di funghi rossoFunghi impanati e frittiFunghi, patate e carneLonza con crema di funghiSalsiccia e patateDolceVino della casaOgni sera, inoltre, funghi impanati e fritti.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti sagre dei funghi porcini in Italia Sagra del FungoMasone (Genova).: 13-14-15, 20-21-22 settembre 2019.: apertura ristorante dalle ore 19:30.: il ristorante è allestito al chiuso negli spaziosi locali dell'ex INAPLI.Le serate verranno allietate dall'accompagnamento musicale.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della sagra, sulla pagina Facebook del Comune di Masone o al tel.347 5343612.: Masone si trova in provincia di Genova, raggiungibile con l'Autostrada dei Trafori A26 e uscita dedicata.