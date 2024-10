La sagra Funghi Fest a Castelbuono

Informazioni utili, date e programma del Funghi Fest

, in provincia di, nel fine settimana deltorna la, ormai giunta alla. Per l’occasione sono previsti migliaia di visitatori, attratti da una manifestazione pensata per celebrare i sapori dell’autunno madonita in una delleIl format della sagra è simile a quello delle scorse edizioni e propone tre giornate immersi tralungo le strade di uno dei. Si valorizzano così le eccellenze locali e si promuove il territorio attraverso percorsi mirati alla riscoperta del gusto, legato alla dieta mediterranea e a questa terra fra show cooking, degustazioni, laboratori, mostre, convegni, musica, spettacoli, visite guidate, escursioni e percorsi didattici.Funghi FestCastelbuono (Palermo).dal 25 al 27 ottobre 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale per chi viaggia in treno, Castelbuono si raggiunge scendendo alla stazione di Cefalù e proseguendo in autobus o in auto (S.S. 113 per 9 km, S.S. 286 per 14 km direzione Castelbuono).In auto da Palermo (90 km) e da(170 km): autostrada A20 Palermo-Messina, uscita svincolo Castelbuono – Pollina, poi S.S. 286 per 14 km in direzione Castelbuono.