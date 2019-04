L'Infiorata di Castelbuono

Informazioni utili, date e orari per visitare l’Infiorata

Lunga, colorata, disegnata e allestita con bozzetti floreali: così via Sant'Anna si propone ai visitatori per la caratteristica. Siamo a due passi da Cefalù, nel palermitano, e qui da più di dieci anni torna puntuale la “spetalatura dei fiori” e dal pomeriggio delalla tarda notte del, si può ammirare questa street art tutta floreale.La magia è garantita anche dalla partecipazione artistica dell'Associazione Maestri Infioratori, gli autori della Infiorata di Noto che affianca gli infioratori di Castelbuono per un’opera caleidoscopica. Si parte da bozzetti anche a tema religioso, ricoperti da gerbere e garofani freschi a cui si aggiunge tutto il materiale raccolto fin nei giorni precedenti nelle campagne circostanti come spighe di grano, terriccio, mirto, ginestra e lavanda.Il tappeto floreale si allunga per tutta la via, fiancheggiato da parte a parte dal bel centro medievale di Castelbuono. Durante tutta la manifestazione si prevedono poi momenti di, mentre il 2 giugno appuntamento con la tradizionale, ognuno con il proprio gonfalone e abiti sontuosi sfoggiati da attori e figuranti per omaggiare le nobile casate del passato.: Infiorata di Castelbuono: Castelbuono ( Palermo : dal 31 maggio al 2 giugno 2019: non disponibili: ingresso libero: manifestazione floreale: sul sito ufficiale della manifestazione: siamo a una novantina di chilometri da Palermo, da qui per raggiungere Castelbuono si può seguire l’E90 e poi la statale 286Scopri tutte le infiorate più belle d’Italia