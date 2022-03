L'Infiorata di Noto

Date, orari e prezzi dei biglietti dell'Infiorata di Noto

Calendario delle aperture

Maggio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Le vie dell’arte sono infinite: pittura, scultura, fotografia, ma anche danza e musica sono le forme più note, più sfruttate dagli animi sensibili di ogni epoca.Eppure ci sono tanti modi di abbellire una città, rendendola un capolavoro di colore e di profumo, magari tempestandola di petali di fiore freschi come la primavera. È quello che succede a, in provincia di, da oltre quarant'anni a questa parte, dove l’infiorata più famosa della Magna Grecia inonda di colore la storica, portando l’arcobaleno in terra.Anno dopo anno la festa cittadina ha messo in scena un tema sempre nuovo, ma con un immancabile tratto in comune: i fiori e i colori sono protagonisti.La Via Nicolaci, che si sviluppa in salita, è come una lunga passerella preziosa, o un trampolino di lancio verso qualche meta paradisiaca:l’Eden pare essere davvero vicino se ci si immerge in quest’aria di festa profumatissima.La scelta di questa strada non è casuale; con i suoi 122 metri di lunghezza e 7 metri di larghezza, si presta infatti particolarmente a srotolare una coltre spettacolare di fiori, oltre a essere anche la via dal sapore piùdi tutte, estremamente elegante e sofisticata.Addobbare le città di infiorescenze d’ogni tipo non è un’invenzione recente. Un evento simile si svolge infatti anche in occasione dell'da oltre due secoli, dove si decora ancora oggi il percorso che effettuato dalla processione del Corpus Domini.A Noto, invece, l’idea dell’infiorata sbocciò: per valorizzare la cittadina e dimostrare a tutti il suo valore ci voleva una grande trovata, dal sapore popolare e una certa vena artistica.Qualcuno suggerì di posizionare i fiori lungo via Vittorio Emanuele, su cui si affacciano le principali testimonianze barocche, nella porzione compresa tra il Duomo e il Municipio. Ma alla fine l’ascesa delicata di Via Nicolaci, così dolcemente proiettata verso il cielo, ebbe la meglio e convinse tutti a stabilirvi la sede dell’Infiorata: nel maggio di quel 1980 i giovani della città si lasciarono coordinare dagli anziani, dalle signore e dagli artisti locali, sfogliando con maestria e dedizione migliaia di papaveri, rose, margherite, gerbere e garofani. Come coriandoli allegri fuori stagione, i petali cadevano nelle ceste e diventavano automaticamente le pennellate di un originale dipinto.Un dipinto che quest'anno per ladeve fare i conti con le misure di sicurezza della pandemia in corso; eppure l'Infiorata di via Nicolaci si farà e sarà unnell'anno del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, dal titolo "E quindi uscimmo a riveder le stelle". L'appuntamento è, chiaramente nel rispetto delle normative anticontagio, privilegiando il messaggio di forza, speranza e resilienza che da Noto vuole arrivare al mondo intero. I momenti clou dell'Infiorata saranno trasmessi online sulla pagina Facebook del Comune di Noto Ti piacciono i fiori? Leggi anche il nostro articolo sullevia Nicolaci, Noto (Siracusa).13-14-15 maggio 2022.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.evento gratuito.