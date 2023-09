La Sagra delle Tacchie ai funghi porcini a Bellegra

Informazioni, date e orari della Sagra delle Tacchie ai funghi porcini

La Pro Loco organizza quest’anno la 15° edizione della. La cittadina sorge sul Monte Celeste, nell’entroterra laziale in provincia di Roma , in un territorio montuoso i cui boschi sono ricchi di funghi in questo periodo dell’anno.È qui che puntualmente questa sagra celebra proprio ie le, un tipo di pasta fatta a mano con acqua, farina e uova, che viene tagliata in maniera piuttosto casuale, ma con l’intento di darle una forma a rettangoli irregolari. Le tacchie sono una specialità di Bellegra che si tramanda nella tradizione gastronomica popolare, così come l’abbinamento classico con i saporiti funghi porcini.La festa si svolge per due fine settimana consecutivi, rispettivamente il. Per ogni giornata si comincia alle ore 10 con l’apertura dei mercatini dell’artigianato, oggettistica e prodotti tipici, mentre gliallestiti per l’occasione in Piazza del Municipio cominciano a servire il pranzo a base di porcini, mentre la cena èIl ricchissimodella sagra prevede anche concerti,i, un’area giochi per bambini, visite guidate alle Grotte dell’Arco, escursioni in e-bike, trekking nei sentieri del bosco “Fonte Nocchietta”, un convegno, lo spettacolo comico e musicale con(sabato 30 settembre, ore 21), il(domenica 8 ottobre, ore 17), l’esibizione del Gruppo Sbandieratori “Città di Cori" (8 ottobre, ore 18) e molti altri appuntamenti.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre dei funghi porcini in Italia Sagra delle Tacchie ai funghi porciniBellegra (Roma).30 settembre, 1-7-8 ottobre 2023.ingresso gratuito alla sagra.Il menù da 20 € comprende pane e funghi porcini, un piatto di tacchie ai funghi porcini, un secondo di carne con funghi porcini, una bottiglietta di vino o acqua. In alternativa si possono prendere i piatti singoli del menù.Per i bambini è previsto un menù da 9 e con cotoletta, patatine e Coca Cola.apertura sagra alle ore 10.Lo stand gastronomico apre a pranzo alle ore 12 e a cena alle ore 19.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Tel. Pro Loco 3345719720 - 3920233947 - 3806876414.dall’Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le indicazioni per Bellegra.Dall’Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e seguire le indicazioni per Bellegra.Sono disponibili aree parcheggio con bus navetta gratuito.