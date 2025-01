La Sagra della Polenta di San Sebastiano a Villa Santo Stefano

Storia

La, che giungealla 49° edizione, apre l’anno degli appuntamenti della Pro Loco chiamando tutti in piazza aad assaggiare un piatto che meglio di qualunque altro rappresenta la storia del paese.Era il 1643 quando per la prima volta a, in provincia di, in occasione della festa rivolta a San Sebastiano prese il via il rito dello “sfamo del popolo”, che prevedeva la distribuzione di un piatto caldo di polenta alla popolazione.Siamo ine, a distanza di quattro secoli, questa manifestazione rappresenta ancora un momento di aggregazione per la popolazione e di riscoperta delle tradizioni e della gastronomia locale.Storia e leggenda si intrecciano nella narrazione della vita del santo originario di Narbonne (Francia), che fu tribuno delle guardie pretoriane e che subì il martirio a colpi di freccia durante la persecuzione di Diocleziano nel 304 d.C., dal quale riuscì comunque a sopravvivere. In seguito, però, fu nuovamente arrestato e flagellato fino alla morte.Il suo corpo è conservato in una delle sette basiliche minori di Roma, per la precisione in quella a lui dedicata. San Sebastiano si commemora il 20 gennaio, come da tradizione della Depositio Martyrum.La Sagra della Polenta di San Sebastiano torna anche nel 2024. Come da tradizione, la domenica si comincia presto, già alle 8:30 del mattino, con l’accensione dei fuochi per la cottura. La polenta è un, strettamente legato alla tradizione contadina, e fin dall’antichità è stata alla base dell’alimentazione nelle campagne.Oggi è normale trovarla accompagnata da condimenti gustosi e nutrienti, ma nel passato si consumava perlopiù “in bianco” e solo in qualche occasione speciale era condita con sugo di carne, salsicce o verdure a seconda della disponibilità.Semplice da preparare come piatto di tutti i giorni, non richiede particolari ingredienti se non farina di granturco, per quanto la preparazione in grandi quantità per la sagra necessiti di una provata tecnica e di tempi abbastanza lunghi. Ildella sagra lavora infatti con grande impegno nelle cucine accertandosi che la polenta abbia passato almeno due ore di bollitura.La manifestazione si svolge anche in caso di pioggia e, a farle da contorno, ci sono come sempre gli stand del mercatino enogastronomico e di artigianato locale.La Sagra della Polenta non è solo l’occasione per gustare gli ottimi piatti della cucina locale, ma anche per dedicarsi anche alla scoperta di Villa Santo Stefano, dove i principalisono la settecentesca chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, la chiesa della Madonna dello Spirito Santo (del 1721), il massiccio torrione del XIII secolo (noto come “Torre di Re Metabo”), il monumento ai caduti e l’affaccio panoramico sullaSagra della Polenta di San SebastianoPiazza Cardinale Iorio, Villa Santo Stefano (Frosinone).26 gennaio 2025.Ore 8:30 inizio dei preparativi per la cottura della polenta in antichi paioli di rame come vuole la ricetta plurisecolare dei “Maestri Polentari”.Ore 20:00 apertuta mercatini.Ore 11 presso la chiesa parrocchiale: Messa in onore di San Sebastiano.Ore 12:30 rientro in processione verso la chiesa di San Sebastiano con laAl termine della funzione inizia la distribuzione della polenta con augo e salsiccia, fino ad esaurimento delle scorte.Maggiori informazioni sulla pagina della Pro Loco o al tel. 345 2674405 - 348 9197293.Villa Santo Stefano si trova a 20 km da Frosinone, da dove è raggiungibile percorrendo la SR156.