La Festa del Tartufo e dei prodotti biologici a Blera

Informazioni, date e orari della sagra del tartufo

, comune di 3000 abitanti in provincia di Viterbo , è in programma quest’anno la 9° edizione della, un appuntamento di richiamo per gli amanti della buona tavola di qualità e dei sapori della Tuscia , infatti, qui troviamo i migliori prodotti del territorio blerano proposti dallo stand gastronomico e dalle bancarelle del mercato, con un focus speciale proprio suAd accompagnare la Festa del Tartufo – dedicata a Sant'Ermete, compatrono di Blera e dell'Università Agraria – ci sono anche musica e spettacoli per le vie del borgo, tra cui la(sabato 27 agosto, ore 22-01), secondo il programma che riportiamo nello specchietto riepilogativo qui sotto.A tutti gli appassionati ricordiamo infine che quella di Blera è una delle sagre del tartufo più importanti d’Italia Festa del Tartufo e dei prodotti biologicicentro storico di Blera (Viterbo).dal 26 al 29 agosto 2022.Venerdì 26 agostoKosakustika (la più bella musica italiana e straniera da ballare).Sabato 27 agostoI Desperados (tribute band ufficiale Mannarino).Notte Bianca (ore 22- 1 a.m.) con artisti di strada e musica nelle strade.Domenica 28 agostoTombola di 2000 euro.Esibizione della Fanfara della Polizia a cavallo.The Billy Sugar Band (tribute band Zucchero).Lunedì 29 agostoMagia comica per tutta la famiglia.Gruppo Varag (musica italiana e straniera anni ‘60-’70-‘80).Per tutta la durata della festa mostra permanente a Palazzo Lattanzi.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata e sulla pagina Instagram Tel. 347 5755393 – 331 2186120.Blera dista 27 km da Viterbo, da percorrere sulla SR2 e SP41.Da Tarquinia (30 km) SS1bis Aurelia e SP42.Roma dista circa 75 km.