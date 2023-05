La Sagra dell'Arancia a Suio

Programma

La 23° edizione dellaè in agenda. Suio, frazione del comune di Castelforte (provincia di Latina), è una località termale che sorge lungo il corso del, il quale segna il confine tra Lazio e Campania. Il borgo si divide in due abitati:(la parte bassa, a pochi chilometri dalle Terme Vescine ) e(la parte alta, che si trova su un'altura con l’antico castello medievale).La Sagra dell’Arancia si svolge a Forma di Suio ed è ormai da tanti anni un appuntamento molto partecipato che celebra e valorizza gli aranceti di questo territorio. In, dal venerdì pomeriggio, inizia un ricco programma di eventi che si protrae fino al sabato sera. Scopriamolo nel dettaglio.Ore 18 inaugurazione sagra e apertura dei percorsi enogastronomici dei prodotti tipici con dolci all’arancia.Ore 20 Flavio Brancaccio - Spettacolo di danza con il fuoco e sfere di cristallo.Ore 21 Bucalone e DJ Mario Tribuzio Voice.Ore 9 Accoglienza alunni e insegnanti dei plessi di San Cataldo e Petronio per il Palio delle Contrade.Ore 14 Seconda parte del Palio delle Contrade.Ore 17 Messa e benedizione delle arance.Ore 18 Animazione e spettacoli vari.Ore 18:30 Apertura dei percorsi enogastronomici dei prodotti tipici con dolci all’arancia.Ore 20 Proclamazione della contrada vincitrice e consegna del Palio.Ore 21 Vasco Rossi tribute band.Sagra dell’AranciaPiazza Madre Teresa di Calcutta, Forma di Suio (fraz. di Castelforte, Latina).19-20 maggio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comitato Cittadino Suio Nostra e sul sito Visit Bracciano da Latina (100 km) si raggiunge Suio percorrendo la SS7.Da Cassino (30 km) si raggiunge Suio tramite la SP76.