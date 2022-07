La Sagra del Fungo Porcino di Oriolo Romano

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Ladiè uno degli appuntamenti clou della località laziale. Giunta ormai alla, va in scena per due fine settimana consecutivi, rispettivamente ile ilin Piazza Umberto I: il sabato e la domenica si pranza alle 12:30 e si cena alle 19, mentre il venerdì si cena solamente.La Sagra del Fungo Porcino è ormai un evento atteso in tutto il territorio, dedicato agli esperti, agli intenditori e ai semplici amanti della buona tavola. Nella cornice suggestiva di, con Palazzo Altieri a fare da sfondo, è possibile avvertire e gustare i profumi e gli aromi dei funghi, dai boletus edulis alle amanite cesaree, ma anche l'unicità di pietanze regionali inconfondibili.Non ci sono comunque solo porcini, ma anche il gusto delle carni, degli oli, dei formaggi, dei vini e della pasta fatta in casa. Il ricco menù inizia dagli antipasti, con bruschette olio e sale e bruschette con crema di funghi porcini, per poi proseguire con fettuccine al ragù e funghi porcini e zuppa di funghi porcini e fagioli.Da non perdere le carni come la braciola, la ventresca e la salsiccia alla brace, l'hamburger con crema ai porcini o ancora i funghi fritti, per quella che entra di diritto nella lista dellePer quanto riguarda l'intrattenimento, sono previsti tutte le sere appuntamenti collaterali alla sagra come concerti e serate danzanti, oltre a gonfiabili per bambini il sabato e la domenica pomeriggio.Sagra del Fungo PorcinoPiazza Umberto I, Oriolo Romano (Viterbo).16-17-18 e 23-24-25 settembre 2022.venerdì solo cena dalle ore 19;sabato e domenica pranzo ore 12:30 e cena ore 19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.per arrivare a Oriolo Romano è necessario imboccare la Roma-Fiumicino ed entrare nell'autostrada Roma-Civitavecchia. Una volta usciti a Cerveteri, si torna sulla SS Aurelia in direzione di Civitavecchia, per poi girare a destra, verso la Provinciale del Sasso, in corrispondenza della stazione di Furbara.Una volta arrivati al culmine della salita, sulla Braccianese Claudia si continua verso Manziana costeggiando per alcuni chilometri il bosco fino al paese.