La Sagra del Fungo Porcino a Castelcivita

La Castelcivita , in provincia di Salerno, torna ad animare la cittadina nel fine settimana del. Siamo in uno dei borghi più belli della Campania , posto su uno sperone naturale alle pendici meridionali dei Monti Alburni, nel territorio delDurante la sagra, ormai giunta alla, il centro storico di Castelcivita ospitadove gustare piatti ai funghi porcini, tra i quali l’immancabile risotto, la pasta, lo spezzatino, le frittelle, il caciocavallo impiccato, la pizza e altre specialità tipiche campane.Ovviamente l’occasione è buona anche per conoscere il borgo passeggiando tra chiese ed edifici storici come la, magari compiendo anche un'escursione fuori paese per scoprire le bellezze naturali del territorio.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti sagre dei funghi porcini in Italia Sagra del Fungo PorcinoCastelcivita (Salerno).17-18 settembre 2022.ingresso libero.sagra gastronomica.sabato e domenica dalle ore 18, domenica anche a pranzo.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.Castelcivita si trova circa 70 km a sud di Salerno . Dal capoluogo è sufficiente seguire l’A2 e poi la SR488.