La Festa della Patata a Castelcivita

Nel centro storico di, in provincia di Salerno, è di scena la XII edizione dellanel fine settimana delProdotto della terra e di queiconosciuti anche comenel loro lato settentrionale, levenivano coltivate dai contadini con un metodo tradizionale che l’Associazione Turistico-Culturale La Pagoda di Castelcivita vuole mantenere vivo. In collaborazione con Slow-Food Salerno, Coldiretti e la Facoltà di Agraria dell’Università di, ha organizzato seminari, convegni e ricerche scientifiche per valorizzare questa coltivazione.La festa si inserisce quindi a buon diritto in queste iniziative e così, nel cuore di uno dei, troviamoaperti con ledel luogo a: oltre alle classiche patate fritte, gnocchi di patate ai funghi porcini, polpette di patate, pasta e patate "pesola", patate "striscinate" con peperone "abbruscat", patate arrostite sotto la cenere, zeppole di patate, soffritto di carne di maiale con patate e peperoni all'aceto.: Festa della Patata di Montagna: Castelcivita (Salerno).: 28-29 ottobre 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook degli organizzatori.: Castelcivita dista circa 60 km da. Dal capoluogo è sufficiente seguire l’A2 e poi la SR488 in direzione sud.