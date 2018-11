Fiere, feste e sagre del Torrone in Italia: dove e quando

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

Marche

Campania

Sardegna

Si parla die automaticamente il pensiero vola al Natale. Le eccezioni non mancano, considerando che in Sardegna una delle più note manifestazioni dedicate al torrone si svolge a Pasqua.In ogni caso,sono prevalentemente concentrate fra i mesi di novembre, dicembre e gennaio, giusto in tempo per addolcire ulteriormente il periodo più gioioso dell’anno.La storia del torrone è antica: la suache lo diffusero in Italia e Spagna , quando, più o meno intorno all’anno 1000, invasero il bacino del Mediterraneo e svilupparono floridi traffici commerciali diretti alla Sicilia e a Venezia.Un’altra versione lo vede strettamente collegato alla città di Cremona, a una data e quindi ad un’occasione ben precisa, ovvero le nozze fra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti svoltesi nel 1441. I cuochi di corte decisero di stupire gli invitati e ancor prima i festeggiati improvvisando un impasto di miele, mandorle tostate e bianco d’uovo strutturato in modo da ricordare la torre campanaria della città portata in dote dalla sposa.Dal “torrione” al quale si ispirava, al nome con il quale è stato in seguito identificato – torrone – il passo è stato breve. Fino all’Ottocento, il torrone era fatto esclusivamente a mano, nei panifici oppure nelle case.Ogni regione italiana ha adattato, negli anni, la ricetta originale.In Piemonte, fra gli ingredienti, compare la nocciola “tonda gentile” delle Langhe, in Campania c’è il torrone di Benevento, in Sardegna è diffuso ildal sapore intenso dovuto alla presenza del miele di macchia mediterranea che conferisce un colore simile all’avorio, in Veneto il “mandorlato” di Cologna Veneta, a Reggio Calabria si trova ilripieno di canditi mentre in Sicilia si può gustare lamorbida, con pistacchi, miele, mandorle e con semi di sesamo.I principali centri di produzione oggi si trovano a Cremona e a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, dove la tradizione è radicata dal 1891 e dove si svolge annualmente la Festa del Torrone.Andiamo a vedere quali sono i principali appuntamenti con leRegina degli eventi celebrativi dedicati è la Festa del Torrone di Cremona patria per eccellenza del dolce.Come ogni anno l'attesa è sempre tanta, considerando anche i numeri delle passate edizioni: circa 270.000 presenze, 140 espositori, 60 tonnellate di torrone venduto, 250 iniziative culturali rendono Cremona laIn provincia di Brescia, è impossibile farsi sfuggire la Fiera del Torrone di Carpenedolo , organizzata in occasione della festa della Madonna del Castello. Il paese di Carpenedolo conta quasi 13.000 abitanti e si mobilita ogni anno attorno alle bancarelle che mostrano il meglio delle produzioni dolciarie.La Festa del Mandorlato di Cologna Veneta , in provincia di Verona, è fin dagli anni '80 la più importante festa della regione dedicata al torrone.Durante la festa, sulla piazza principale del paese si può assaggiare e acquistare il mandorlato, vera prelibatezza locale.Spostandosi un po’ più giù, un evento attira ogni anno decine e decine di appassionati. E’ la Sagra del Torrone di Faenza , in provincia di Ravenna, per una sola (ma intensa) giornata. Ad essere interessate sono le vie del centro di Faenza , da Piazza del Popolo a Corso Garibaldi, cuore della città ed anche della manifestazione dedicata alL’evento è anche occasione per riunire bancarelle con articoli di tutti i generi: dall'abbigliamento ai giocattoli, dagli oggetti per la casa alle decorazioni per il Natale imminente.La città di Camerino , in provincia di Macerata, è il centro più rinomato per la valorizzazione del torrone. Ogni anno, in occasione della Festa del Torrone di Camerino , viene realizzato ilentrato nel 2007 fra le pagine delA riuscire nell’impresa è stato il maestro pasticcere Paolo Attili del Torrone Francucci, uno dei marchi storici della produzione dolciaria. La festa è nata per ricordare proprio quell’antica tradizione del torrone di Camerino che nell’Ottocento ottenne importanti riconoscimenti da parte della casa reale dei Savoia. Nel 2012 il torrone ha raggiunto la lunghezza di 767,27 metri. La manifestazione si svolge nella piazza antistante l’enorme palazzo signorile, antica dimora dei Duchi da Varano e lungo le vie cittadine.Scendendo lungo lo Stivale, l’itinerario dedicato al torrone ci porta a Napoli con la manifestazionenei locali della stazione metro di Piazza Cavour. Un viaggio nel tempo associato alla golosità che ha permesso di svelare i segreti dei borghi dei Vergini e della Sanità, unitamente a quelli dell’antica fabbrica artigianale di Mario Gallucci.Maggiori informazioni sulla pagina facebook ufficiale.Sempre in Campania è in calendario anche la famosa Festa del Torrone e del Croccantino, di San Marco dei Cavoti in provincia diLa tradizione risale alle fine del 1800 con la produzione del torrone Baci, dalle dimensioni più piccole rispetto a quelle tradizionali, il legame che unisce San Marco dei Cavoti al goloso dolce che segna l'arrivo dell'inverno. Era il primo passo verso l'esplosione di quello che venne in seguito definito Croccantino. Nel 2001, ben centodieci anni più tardi, la città ha deciso di rendere omaggio alla dolce produzione, così importante per l'economia del territorio.Fuori dal coro delle iniziative natalizie dedicate al torrone è la Sagra del Torrone a Tonara , in Sardegna, organizzata dal 1979 nel giorno di Pasquetta. Per tutto il giorno è possibile degustare il torrone caldo, il “pruneddu”, appena uscito da “sa forredda”, il fornello di mattoni riscaldato con lanel quale viene lavorato e preparato come si faceva tanti anni fa. Tutto il paese di Tonara è invaso dalle produzioni artigiane che si articolano per le vie del centro storico.