La Festa del Mandorlato a Cologna Veneta

Informazioni, date e orari della Festa del Mandorlato

Calendario delle aperture

Immancabile come ogni anno si svolge ala, un evento che richiama migliaia di appassionati del tipico torrone a base di mandorle. Lasi svolge nel fine settimana dell'Come sempre, si tratta di un evento in grado di attirare visitatori da tutta la regione grazie alla presenza di prelibatezze dolciarie, ma anche di mercatini dell'artigianato e il Villaggio dei Sapori, il, il mercato ambulante, visite guidate,e concerti. La sala gastronomica per l'occasione propone specialità tipiche come ile una ricca varietà di dolci al mandorlato.Le origini del mandorlato risalgono alla prima metà dell'Ottocento, quando qualcuno ebbe l'intuizione geniale di mescolare, con un lento procedimento che garantisce, oggi come allora, un risultato eccezionale. Da lì a poco iniziò così una produzione dedicata, che continua ai giorni nostri.Se ti piace questo dolce, leggi anche il nostro articolo sulleFesta del Mandorlatocentro storico di Cologna Veneta (Verona).dall'8 al 10 dicembre 2023.ingresso gratuito.dalle ore 10 alle 19.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Pro Loco o sulla pagina Facebook della festa.per questa edizione è disponibile un trenino che collega i parcheggi fuori dal paese con il centro storico.