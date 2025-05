Il Festival del Pesce Azzurro a Marzamemi

Informazioni utili, date e programma del festival

Ilditaglia quest’anno il nastro della X edizione e torna a ravvivare le giornate di questo borgo, frazione del comune di, adagiato in quella che è considerata la culla del barocco siciliano.Siamo a pochi chilometri da, in un bel paese affacciato sul mare, per un evento che esalta il buon cibo, fatto principalmente con ingredienti di mare, e la cultura della pesca., il borgo marinaro siracusano porta in tavola una base die al profumo di, prodotto locale che si fregia della certifica. Al centro del Festival del Pesce Azzurro c'è anche tanta attenzione a un mestiere autentico e antico - la pesca - fatto di fatica e rispetto del mare, che è parte della storia e della cultura di Marzamemi.Come sempre un programma ricco di sapori, ma anche di eventi culturali,mercatini, vino, buon cibo, tradizione, musica e teatro.: Festival del Pesce Azzurro: Marzamemi, frazione di Pachino (Siracusa).dal 29 giugno al 2 luglio 2025.: ingresso libero.: sagra gastronomica.29-30 giugno: Pesce Azzurro.1-2 luglio: Tonno & Vino in tonnara - Salotto enogastronomico.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco e sulla pagina del Festival tel. o WhatsApp 392 0912515, prolocomarzamemi@gmail.com.: Marzamemi si trova circa 55 km a sud di Siracusa, da dove raggiungere il paese si può seguire la A18 fino a Noto e poi proseguire sulla SP19.