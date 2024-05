Il Festival Artieri Mercato Creativo a Marzamemi

Informazioni, date e orari del mercato creativo

Calendario delle aperture

torna per la V edizione “”, il primodella. La kermesse si svolge presso la Loggia della Tonnara: è un'edizione davvero lunga, che come sempre propone una ricca esposizione di, ma anche tantissimi eventi collaterali dedicati all’arte, alla cultura, alla fotografia e alla musica, per un mix perfetto di ingredienti che si uniscono in un tripudio di colori e creatività.Gli artigiani espongono le loro creazioni nel Mercato Creativo, ma c’è spazio anche persulle tecniche pittoriche, la ceramica, il ricamo, la sartoria, il legno e la scultura.Al momento conosciamo solo le date del festival, mentre non è ancora stato presentato il programma completo della manifestazione (aggiorneremo l'articolo non appena disponibile).Artieri Mercato CreativoLoggia della Tonnara di Marzamemi (Siracusa).dal 27 luglio al 19 agosto 2024.ingresso gratuito.aperto tutti i giorni ore 18-24.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Marzamemi si trova circa 50 km a sud di, da dove si raggiunge percorrendo la A18 e uscendo al casello di Noto, per poi continuare sulla SP19 e seguire le indicazioni per la città.