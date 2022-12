La Festa del Torrone di Camerino

Infromazioni, date e orari della Festa del Torrone

il torrone è la specialità locale più famosa. Ilè conosciuto come tipicità gustosa e prelibata della tradizione. Zucchero, miele e mandorle, opportunamente lavorati alla maniera artigianale (formato a mano e con l'aiuto di tavole di legno), regalano un alimento profumato e aromatico, buono senza eguali e proprio per questo famoso in tutta Italia. Stiamo parlando, in particolare, delche da oltre cento anni viene lavorato così, a regola d'arte, con la stessa intatta ricetta di allora, quando la famiglia Francucci avviò la produzione.La cittadina marchigiana celebra la sua specialità gastronomica per eccellenza con una delle più importanti. La prossimasi svolge al Sottocorte Village e attrae visitatori da fuori regione nel giorno dell'Epifania () per un appuntamento ormai divenuto classico. In programma c'è la gara dei torroni fatti in casa e l'arrivo della Befana, oltre al concerto della Banda Città di Camerino.Ricordiamo infine che alcuni anni fa il mastro torronaio Paolo Attili ha stabilito il record nazionale per il "", che con i suoi oltreha allietato con una "tavola infinita" le strade della città.Festa del TorroneSottocorte Village, Camerino (Macerata).: 6 gennaio 2023.ingresso gratuito.: dalle ore 16.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune.per giungere a Camerino in auto percorrere l'autostrada A1 fino a Orte, poi in direzione di Terni proseguire fino a Foligno e imboccare la SS 77 in direzione di. Per chi viene dalla A14 uscire a, percorrere la SS77 in direzione Foligno e poi proseguire per Camerino.Per chi arriva in treno, sulla linea Roma - Ancona scendere a Fabriano e prendere la coincidenza per Castelraimondo, sulla linea Lecce - Milano, scendere a Civitanova Marche e prendere la coincidenza per Castelraimondo. Da qui parte un bus per Camerino della linea Contram.Per chi viaggia in aereo, l'aeroporto più vicino è quello di Falconara Marittima.Per chi opta per il bus, le autolinee Contram partono da Roma e Terni, SENA Autolinee collega Camerino con Firenze, Perugia, Foligno.