La Festa del Torrone e del Croccantino a San Marco dei Cavoti

nell'Alto Sannio beneventano, tra le colline che volgono lo sguardo verso la Puglia , è un piccolo ma molto suggestivo borgo della Campania fatto di vicoli, palazzi antichi, viuzze, piazzette. Un piccolo paese che vanta una grande tradizione, quella delPionere fu il Cavalierea cominciare la produzione di, a base di miele, mandorle e nocciole, nel lontano 1891. Una tradizione che è stata tramandata di padre in figlio e che è arrivata fino ai giorni nostri, a noi che possiamo degustare le specialità di torrone artigiano arricchito anche di cioccolato fondente di finissima qualità, nello storico punto vendita di, nel centro del paese.Il borgo, come ogni anno, si prepara a celebrare alla grande questa lavorazione artigiana così peculiare con la VIII edizione della, oramai divenuta una delle più importanti sagre del torrone in Italia Una manifestazione molto particolare, occasione non solo di degustazione delle varie specialità, ma anche per scoprire la nobile arte del torronaio, visto che gli artigiani scenderanno in strada e mostreranno al pubblico i segreti dell'antico e dolce mestiere.Per tutti i golosi (e non solo) l'appuntamento è nel cuore di San Marco dei Cavoti , in Piazza Risorgimento, nei prossimi weekend delper la festa che di anno in anno attrae sempre più visitatori curiosi di scoprire non solo questa prelibatezza gastronomica, ma anche per conoscere un paese che vanta un singolaree molto altro ancora.Alla manifestazione parteciperanno tutte le aziende produttrici didel distretto sammarchese tra degustazioni,, mostre e visite guidate al centro storico.Festa del Torrone e del CroccantinoPiazza Risorgimento, San Marco dei Cavoti (Benevento).7-8-14-15-21-22 dicembre 2019.dalle 10 alle 20.maggiori informazioni sul sito ufficiale per chi arriva inauto dalla A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento Ovest e imboccare la SS212 (c.d. Fortorina) in direzione Pietrelcina e uscire a San Marco dei Cavoti.Per chi arriva in treno, la stazione ferroviaria più vicina è Benevento.Dalla stazione prendere il bus urbano n.1, scendere al Terminal dei bus e prendere un aurtobus extraurbano dell'ETAC. Chi volesse fare un tour panoramico tra le colline del Sannio, può anche scendere nelle stazioni più vicine che si trovano sulla linea Benevento - Campobasso (Pesco Sannita, Morcone) e da qui proseguire sempre con ETAC, ma si tratta di una linea regionale, mentre la stazione di Benevento è passaggio per Frecciarossa e Frecciargento (linea Roma - Bari).