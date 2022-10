La Fiera del Torrone di Carpenedolo

Informazioni utili, date e orari della fiera

Ogni anno, nel mese di, i golosi si danno appuntamento a, in provincia di: qui infatti è nata, e continua a rivivere, la. La manifestazione si svolge nei giorni dell'Immacolata (quest'anno), in occasione della celebrazione della, patrona del paese, e si tratta di una delle più celebriQuesta fiera tradizionale si svolge dal 2005, ma ha in realtà origini molto antiche: nasce nella, quando gli ambulanti arrivavano qui da, offrendo sulle loro bancarelle il dolce tipico della loro città, ovvero il torrone.Ogni anno i produttori diincontrano, in questo piccolo borgo della provincia bresciana, una grande affluenza di pubblico, attirato da una festa allegra e appetitosa, che coniuga enogastronomia e cultura.Laoffre non solo la possibilità di gustare il tradizionale dolce natalizio nato a Cremona, e tipico di molte regioni italiane, ma anche altritipici della gastronomia locale, come il Malfatto e la Torta Secca di Carpenedolo.Ghiottonerie, ma non solo: gli appassionati di musica troverannodove acquistare vinili vintage, gli irriducibili dei mercatini di Natale saranno felici di passeggiare fra, numerosi stalli saranno dedicati anche agli hobbisti e si attenderà anche l'arrivo della Santa Lucia.Per i turisti curiosi di scoprire il territorio attraverso arte e cultura, laorganizza svariate manifestazioni concomitanti con la fiera: esposizioni di artisti locali, apertura dei musei, concerti di musica folcloristica della Franciacorta e della tradizione natalizia.La Fiera del Torrone è un ottimo pretesto, per chi non conoscesse ancora Carpenedolo e i suoi dintorni, anche per visitare un territorio ricco di storia e di eccellenze enogastronomiche, mentre gli habitué rinnoveranno il piacere di prendere parte a una manifestazione che regala gusto, cultura, e momenti di festa che invitano a stare in compagnia di amici e parenti.La Fiera del Torronecentro storico di Carpenedolo (Brescia).dall'8 al 10 dicembre 2022.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.