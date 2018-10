Sapori d'Autunno a Carpenedolo

Informazioni utili, date e orari della mostra mercato

Tanto piccolo èquanto grande è la mostra mercatoche ogni anno nel probo borgo a un tiro di schioppo da Brescia anima di vita, gusto e colore la centrale. L’si ritrovano produttori e standisti con il loro pingue carico di eccellenze proprie della fresca stagione post estate. Si va dal liquido, intendendo con esso birra, vino, liquori e distillati, al solido rappresentato da frutta, farine, verdure, miele, confetture ma anche salumi, formaggi e dolci di vario tipo. Il gastronomico bagaglio s’apre a un lungo ciclo dipubbliche - focalizzate più specificamente sul nettare di Bacco e il mosto fermentato a base di orzo - senza contare gli approfondimenti deimirati alla conoscenza della “chimica” legata al cibo naturale.A mezzogiorno si pranza sotto i portici diassaggiando un po’ di tutto e le mitiche salamine locali trae il richiamo di commercianti e artigiani accorsi alla manifestazione per mettere in mostra le loro opere d’arte e magari venderle a qualche intenditore. Ilculmina nell’estrazione dei biglietti a esso correlati.L’edizione annuale di Sapori d’Autunno presenta inoltre un’importante novità, il, che permette di prendere da casa tutto ciò che non si usa e trasportarlo in macchina fino a via Deretti così da poterlo vendere. L’evento è organizzato dallaSapori d’AutunnoPiazza Matteotti – Carpenedolo (Brescia).11 novembre 2018.dalle ore 10.00 alle ore 19.00.accesso gratuito, venditori Car Boot Sale € 5.00 a macchina.mostra mercato.per informazioni e prenotazioni contattare la Pro Loco al tel. 030/969011 o inviare una e-mail all’indirizzo proloco@comune.carpenedolo.bs.it Dall’Autostrada A4 uscire allo svincolo di Brescia Est, proseguire per Montichiari facendo attenzione alle indicazioni per Carpenedolo; dalla stazione ferroviaria di Brescia continuare fino a destinazione con gli autobus Apam; l’aeroporto “Gabriele d’Annunzio” di Brescia è quello di riferimento.Scopri tutti gli eventi della Lombardia