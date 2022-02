I Mercatini d'Antiquariato nelle Marche, calendario dei principali

Mercatino Estivo al Porto - Gabicce Mare

84 Charing Cross road è un film del 1987 la cui trama è presto raccontata: Helene Hanff, scrittrice statunitense che vive a, nella sua ricerca di alcuni libri si mette in contatto con una libreria antiquaria specializzata di, che si trova, appunto, al numero 84 di Charing Cross Road.Ha inizio in tal modo una relazione epistolare ventennale tra Helen e il titolare della libreria, Frank Doel. I due non si incontreranno mai, ma stringeranno una bellissima amicizia, uniti dal filo tanto invisibile quanto indissolubile della passione per i libri e per la letteratura.Chissà quanti amori e amicizie sono nate, o nasceranno, tra le bancarelle dei mercatini e delle fiere dell’antiquariato sfogliando le pagine ingiallite di un libro, alla luce di una lampada liberty, perché la polverosa patina del tempo che si posa sugli oggetti e sui ricordi è una passione per molti, moltissimi italiani che ogni fine settimana si danno appuntamento in qualche piazza o lungo qualche via alla ricerca di qualche tesoro nascosto.Abbiamo scelto per voi i. Attulamente, data l'ermergenza sanitaria, non tutti i mercatini hanno riaperto nel 2022. Trovate tutte le informazioni nei relativi link, che cercheremo di aggiornare frequentemente.Cominciamo il nostro tour dei mercati dell’artigianato della regione partendo da, la bellache segna il confine con l', dove tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sera - da giugno a settembre - si svolge il caratteristico. Piccolo antiquariato e vintage i pezzi forti, ma anche artigianato artistico ed etnico e prodotti di erboristeria. Una bella occasione per quanti di voi si trovassero a soggiornare in questa località, famosa per le spiagge di sabbia fine, tra le più rinomate e attrezzate della costa marchigiana, Bandiera Blu da oltre 30 anni.Concedetevi un pranzo o una cena in uno degli eleganti ristoranti, specializzati ovviamente nella cucina di pesce, accompagnandoli con il vino dell’entroterra o delle colline dei dintorni e regalatevi poi una, lasciando vagare il vostro sguardo fra i sentieri puntellati di ginestre e le falesie a strapiombo sul mare.Nel centro storico della città la terza domenica del mese - escluso agosto - si svolge il, un interessante evento che cambia postazione a seconda dei mesi tra Piazza del Popolo e via Rossini, la zona mare e la Rocca Costanza. L'occasione è comunque buona per trovare mobili, dischi, libri, modernariato, antiquariato, cartoline e francobollli, o chissà quale altro oggetto.Da Pesaro ci spostiamo nell’entroterra e raggiungiamodove, ogni prima domenica del mese - escluso gennaio e febbraio - si tiene il, dove potrete trovare libri, dischi, mobili, biancheria del Novecento e tanti altri piccoli oggetti curiosi. Il mercatino si svolge sotto i portici del centro storico, dichiarato dall’Unesco nel 1998 Patrimonio dell’Umanità.Lasciamo a voi il compito di scoprire le bellezze architettoniche della città, limitandoci a ricordare che Urbino è uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano.Vogliamo però darvi un suggerimento, che difficilmente si trova nelle guide ufficiali della città, trattandosi piuttosto di un segreto che conoscono - o, perlomeno, conoscevano, almeno fino ad ora - solo gli abitanti: mettetevi al centro del(se potete, fatelo quando non vi è molta gente nei paraggi, ma non per vergogna, quanto perché “il trucchetto” riesca davvero!) e intonate la vostra canzone preferita; ebbene, vi sembrerà di avere incorporato in gola un microfono, visto come la vostra voce si amplificherà in tutta la piazza. Vi sembrerà di essere Vasco Rossi al Modena Park!L’arcano è presto svelato: l’artificio in passato era stato pensato per il Duca che, affacciandosi ad una delle finestre più alte per parlare al popolo, avrebbe dovuto raggiungere con la sua voce quante più orecchie possibili.Se, invece, preferite prendervi un po' di relax dopo una convulsa giornata di mercanteggiamenti, potete sempre prendere in considerazione di fare un salto alle Terme di Raffaello di Petriano , uno degli, dove potrete rilassarvi tra i soffioni subacquei e le cascatelle d'acqua della piscina da 100 mq, ché, si sa, "andar per cianfrusaglie" stanca parecchio!Ritorniamo subito verso la costa adriatica e scendiamo a, altra bella località balneare marchigiana, celebre soprattutto per il suo, il più antico d’Italia e indiscutibilmente. Qui si svolge, ogni secondo weekend del mese, unacirca 170 gli espositori presenti nel centro storico cittadino, tra i cui banchi gironzolare a caccia di pezzi rari e unici, con un occhio di riguardo per l’antiquariato e le stampe.Ci sentiamo di proporvi una meravigliosa pedalata sul lungomare, dove è presente una pista ciclabile di ben 12 km che collega Fano a Pesaro. Andateci di domenica mattina “pedalando senza fretta” come cantava Cocciante, prima che la fiera-mercato apra i battenti. E se dopo tutte queste fatiche dovesse venirvi fame, si sa che girare per bancarelle stracolme di cianfrusaglie stanca, non limitatevi a un panino come nella canzone, ma provate la specialità del luogo: il famoso Brodetto alla Fanese. Squisito!Da Fano scendiamo lungo le spiagge del litorale adriatico per giungere addove, ogni ultima domenica del mese e sabato precedente, si svolge Curiosando , il mercatino di antiquariato, collezionismo e artigianato con mobili, quadri, arredi, argenti, ceramica antica, stampe, collezionismo in genere. Tuffatevi tra gli stand, alla ricerca di oggetti profumati di passato e di antiche storie! Il mercatino è organizzato dall’in collaborazione cone con il patrocinio delApprofittate dell’occasione per una visita al bellissimo Duomo, che custodisce una Madonna miracolosa, intervenuta più volte a sollievo della peste, e oggetto di forte devozione popolare. La cattedrale è situata su un’altura che consente una spettacolare vista su un’ampia porzione della costa marchigiana.E per riprendervi, dopo l'emozione di aver scovato quel servizio di tazzine di porcellana, che staranno sicuramente benissimo nella vetrinetta della vostra sala, e la fatica della passeggiata in salita, niente paura perché la cucina anconetana vi sarà di sostegno: prelibatezze senza eguali accompagnate da fiumi di, intenso e antico vino rosso, già decantato da Plinio il Vecchio, che viene prodotto da secoli sulle pendici del suggestivo monte omonimo.Lasciamo solo per un po’ il litorale adriatico per dirigerci verso la città situata sulla cima del famoso “ermo colle” di leopardiana memoria:. La nostra vista è messa un po’ alla prova dalla bellezza che si può scorgere dal "Colle dell'infinito", quel belvedere naturale e incantevole che ha ispirato una delle poesia più celebri della nostra letteratura; i nostri occhi, infatti, non sanno quasi più da che parte guardare, tra il mare Adriatico ad est, il Monte Conero a nord, le cime degli Appennini e dei monti Sibillini dagli altri lati della città, per non parlare delle città e delle borgate sparse in gran numero nell’ampia distesa sottostante. E come tacere il fatto che, quando l’aria è tersa, oltre l’Adriatico si scorgono i monti della Dalmazia?Qui, in piazza Leopardi, si tiene, ogni primo fine settimana del mese,: il loggiato e l’atrio comunale della piazza si presentano ai visitatori coi colori e le atmosfere dei libri antichi, dei mobili di valore e di tutto ciò che solluchera gli amanti degli oggetti del passato, magari alla ricerca di un pezzo appartenuto al VIP - Very Important Poet - che a questa bella cittadina ha dato lustro e prestigio. Grazie a questa collocazione - loggiato e atrio comunale - neppure il maltempo potrà frenare le vostre incursioni fra i banchi. Scontata, ma obbligatoria, una, casa natale del poeta.Suggerita, se vi avanza del tempo,, situato all’interno del Teatro Persiani, che conserva costumi di scena, fotografie e cimeli del grande tenore recanatese. Se, infine, tra di voi c'è qualcuno alla ricerca di pace e spiritualità, non perda l'occasione di visitare il, a pochi chilometri da Recanati e uno dei simboli più importanti della tradizione cristiana, che conserva al suo interno la Casa di Nazareth, la piccola capanna in cui la Madre di Gesù ricevette l'Annunciazione, e che proprio per questo è una delleSalutiamo Recanati Antiqua per raggiungeree il suo, il mercatino di piccolo antiquariato, collezionismo, modernariato, artigianato artistico che da più di 20 anni si svolge, ogni seconda domenica del mese (esclusi luglio e agosto), tra piazza della Libertà, piazza Cesare Battisti e sotto i portici del centro storico. Da segnalare che talvolta si può incappare in edizioni a tema, come avvenuto lo scorso aprile, con un mercatino dedicato al mondo del “fatto a mano”, che è stata un’occasione per scoprire oggetti unici ed originali, frutto della creatività e dell’ingegno degli artisti, realizzati in legno, ceramica, lana e stoffe tinte a mano.Tante le attrazioni della città, tra le quali scegliamo la collezione di carrozze allestita nel museo omonimo: davvero bellissimi questi antenati delle moderne automobili.E per concludere e soddisfare tutti i sensi, immancabile un pranzo a base di Mazzafegato, nome inquietante ma gusto strepitoso, Ciauscolo, e, soprattutto, Cacioni, i famosi ravioli di ricotta di pecora. Brindate con Colli Maceratesi DOC e...buona digestione!Da Macerata ci dirigiamo verso i monti Sibillini per giungere a, antica colonia romana, la cui lunga e nobile storia è raccontata dalle Cisterne Romane, dal Duomo, dalla piazza rinascimentale, dal Teatro dell’Aquila. Tutti i giovedì di luglio e agosto vi si svolge, fin dal 1983, il, il cui valore è riconosciuto dalla Regione Marche, che lo ha inserito nel calendario regionale e l'ha consacrato ad entrare nella classifica deiSuggeriamo un giro tra le bancarelle dei tanti espositori presenti, alla ricerca di mobili d’antiquariato, vestiti, giocattoli, antichità, argenteria, bigiotteria, dischi, monete, francobolli, libri e chi più ne ha più ne metta! Un’occasione da non perdere per chi desidera, anche d’estate, calarsi nei panni del protagonista dell’Isola del tesoro di Stevenson!Da Fermo scendiamo sempre più a sud, verso quella che è conosciuta altresì col nome di Città delle 100 Torri, ossia, prezioso gioiello marchigiano.Tanti gli espositori che ogni terzo weekend del mese danno vita al Mercatino Antiquario e animano con i loro stand le vie del centro storico, uno dei più ammirati d'Italia costruito quasi interamente in travertino. In questo mercatino di antiquariato potrete rinvenire maioliche, dipinti, gioielli, ceramiche, icone, stampe e moltissimi altri oggetti, tutti di epoche comprese tra il Settecento e il Novecento.Qualunque sia la via di accesso a Piazza del Popolo, teatro della manifestazione, che sceglierete, tra le otto possibili, vi garantiamo che correte il rischio di essere colti dalla Sindrome di Sthendal tanto è straordinaria la bellezza di questa città; in caso di mancamenti o capogiri, sarà sufficiente rifocillarsi con un bel piatto di olive all’ascolana accompagnate da un Rosso Piceno Superiore.Se, infine, siete così fortunati da capitare a rovistare tra le cinafrusaglie del Mercatino di Antiquariato nel mese di dicembre, sappiate che a poche centinaia di metri, in una delle piazze più belle d'Italia, Piazza Arrigo, potrete trovare altre bancarelle, in grado di incantare sia voi sia i vostri palati, quelle del, uno dei più suggestivinel nostro articolo dedicato alConcludiamo la nostra bellissima gita tra i mercatini delle pulci più importanti e belli delle Marche ritornando sulla costa e precisamente nella splendida località diBen due le edizioni estive - una a giugno e l’altra ad agosto - del gran mercato dell’antico dall’evocativo nome di L’Antico e le Palme Siamo infatti nella, lembo di terra incantevole, sospeso tra l'azzurro del mare e il verde delle colline che si ergono alle spalle, ed è proprio questa la cornice che ospita, nell’isola pedonale sambenedettese, l'appuntamento con, che richiama curiosi e appassionati da ogni parte dello Stivale, alla ricerca fra i banchi dei numerosi espositori, provenienti da varie regioni italiane ma anche dall'estero, di oggetti rustici e attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche di pezzi provenienti da dimore nobili e borghesi.Ci sono le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, le pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che soddisferanno anche il visitatore più esigente.