Il Mercatino dell'Antiquariato ad Ascoli Piceno

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Febbraio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ogni(esclusi luglio e agosto) il cuore diprende a battere ancora più forte grazie alle emozioni nostalgiche suscitate dalche agglomera da(dove si svolge anche il tradizionale Carnevale ) – ivi compresi ile l’intera– una moltitudine inimmaginabile disulle quali compare davvero di tutto in relazione all’antichità e non solo. In quest’occasione si torna a bussare alla porta del passato catturando l’essenza di tempi ormai lontani che hanno lasciato un’eredità materiale, ovvero tantissimi tasselli che si traducono in pezzi di antiquariato accessibili a prezzi sorprendenti.Si ritrovano allora ca.che con i loro stand riesumano vecchi valori, tradizioni, consuetudini ormai tanto distanti ma ancora capaci di produrre un’eco seducente attraverso, mobili artigianali, dipinti, gioielli di una volta, sculture e un fitto coacervo diestremamente curiosi. Ilsi affolla di appassionati acquirenti in cerca di una qualche icona che possa riavvicinarli all’epoca vissuta tempo addietro da genitori e nonni, stampe, vetuste cartoline, strumenti di lavoro e utensili pronti a rievocare sane abitudini famigliari e tendenze scomparse.Il Mercatino Antiquario non rappresenta soltanto una grande compravendita, incarna piuttosto la volontà ditramite ildel prodotto merceologico di per sé unico poiché non più replicabile.Mercatino AntiquarioCentro storico di Ascoli Piceno.16-17 febbraio 2019, 16-17 marzo 2019, 20-21-22 aprile 2019, 18-19 maggio 2019, 15-16 giugno 2019, 14-15 settembre 2019, 19-20 ottobre 2019, 16-17 novembre 2019, 7-8 dicembre 2019.sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00, domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00.gratuito.mercatino dell’antiquariato.sul sito ufficiale chiamare la segreteria organizzativa al tel. 0736/256956 – cell. 393/9862023 o inviare una e-mail all’indirizzo info@mercatiniantiquari.com ; consultabile la pagina Facebook dedicata all’evento.Prendere l’Autostrada A14 Adriatica percorrendola fino a San Benedetto del Tronto , poi da qui proseguire sul raccordo RA 11 fino ad Ascoli Piceno; la stazione ferroviaria si trova sulla linea San Benedetto del Tronto – Ascoli Piceno; l’aeroporto di riferimento è quello di Pescara , distante ca. 85 km dalla località.Scopri i principali eventi delle Marche