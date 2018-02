La Sagra del Fritto Misto all'Italiana ad Ascoli

Informazioni utili, date, orari e prezzo biglietto della sagra

Croccante, dorato al punto giusto, leggero e servito nel cartoccio: come resistere alle tentazioni servite al? Siamo adper un festival (Fritto Misto all'Italiana) che già dallo slogan della sua tredicesima edizione, “”, promette di allargare i confini delle ricette che potrete gustare. E sì, perché la frittura è un bene comune e presente in tutte le tradizioni culinarie del nostro Bel Paese, del mondo e soprattutto…è anche economico.All’interno delin Piazza Arringo, oltre mille metri quadrati di area coperta a due passi da Piazza del Popolo, potrete assaggiare davvero di tutto: dalleagli, daiai, dai classicialla, e poi il meglio delloe laSono oltreitaliani e stranieri preparati e serviti datra glipiù apprezzati del panorama culinario nazionale, accompagnati dai migliori vini e birre artigianali marchigiane. In questa edizione 2018 verrà presentato ildelle Marche. Da segnalare anche uno stand dove verrà servitoIndubbiamente una delle più gustose sagre delle Marche In programma anchee un focus tutto dedicato all’ingrediente segreto che rende le fritture così gustose: l', insignito della prestigiosa Igp.Fritto Misto è organizzato con il patrocinio della Regione Marche , della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno. Prevista anche per quest’anno la, la carta servizi di Fritto Misto che consente di usufruire di omaggi, agevolazioni e sconti all'interno della manifestazione e in città.Nome:Dove:(Ap) - Palafritto (Piazza Arringo)Quando:Orari: dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22:30Prezzo: un carnet di ticket costa 12 euroTipologia: Sagra gastronomicaSito ufficiale:Come arrivare: un raccordo autostradale collega la città con il casello di San Benedetto del Tronto sull’A14 Adriatica; l’uscita di Porta Cartara permette l'ingresso ad Ascoli Piceno e al parcheggio coperto collegato direttamente con il centro storico.