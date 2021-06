La Giostra della Quintana ad Ascoli Piceno

Programma

la macchina del tempo dicatapulta la popolazione nel passato, nel Medioevo per l’esattezza, epoca che torna a rivivere grazie alle atmosfere emozionanti della, una tra le più importanti rievocazioni storiche italiane , supportata dai sestieri cittadini i cui vessilli rappresentano Porta Maggiore, Piazzarola, Porta Romana, Sant’Emidio, Porta Solestà e Porta Tufilla.La città marchigiana agghinda il suoper una fantastica occasione di aggregazione e rievocazione, una specie di ricca catarsi alla quale partecipano proprio tutti: i figuranti del magnifico, gli abili, dame e cavalieri, messeri e gli eleganti purosangue impiegati nelle intriganti giostre cavalleresche.La manifestazione è in auge dall’ormai lontano 1955 e corrisponde all’evento clou del calendario ascolano, il cui apice si raggiunge con ildella Quintana presso il, durante il quale sei cavalieri (uno per ciascun sestiere) si cimentano nella giostra da affrontare colpendo con agilità e destrezza il bersaglio del saraceno. L’assalto, da compiersi con la lancia, si ripete per tre volte ogni turno come da consuetudine del XIII secolo.Inil palio se lo contendono anche glie gli Sbandieratori, che si esibiscono in cinque diverse specialità secondo regolamento federale e sotto gli occhi della gente meravigliata dalle incredibili evoluzioni. Di solito il Corteo della Quintana coinvolge nel suo solenne complesso benin costume tipico del ‘400, uno spettacolo di bellezza, fascino, portamento e profonda empatia.(non più di 400 figuranti), ma sfilerà lungo il classico percorso cittadino, ovviamente nel rispetto delle norme anti-contagio.Le misure di sicurezza sanitaria cambiano un po' le modalità di fruizione e svolgimento del Palio, ma l'importante è ricominciare.I principali appuntamenti dellasi svolgono durante diverse date:in onore della Madonna della Pace alle ore 19 in Piazza S.Agostino., laal Campo dei Giochi è preceduta dal(partenza ore 19:30) con un numero ridotto di figuranti (60 per Sestiere). Il percorso è quello classico nei luoghi più suggestivi del centro città, aperto come da tradizione da una rappresentanza della Polizia Municipale a cavallo e arricchito dalla presenza di 4 Carabinieri a cavallo in alta uniforme, 2 Cavalieri della Polizia di Stato, 18 Cavalieri dell’Esercito Italiano e, a seguire, il gruppo comunale, i Castelli (rappresentati da Gonfaloniere e Castellano) e i sei Sestieri, che sfilano nell'ordine di classifica dell'ultima Giostra disputata:1° Sestiere Porta Romana2° Sestiere Porta Solestà3° Sestiere Porta Tufilla4° Sestiere Porta Maggiore5° Sestiere Piazzarola6° Sestiere Sant'Emidio.- Ilè anticipato a(ore 21) al Campo dei Giochi a causa della concomitanza del 26 luglio con le prove dei cavalieri.: la prima domenica di agosto si svolge tradizionalmente la, che si corre in onore di Sant'Emidio V. e M. patrono di Ascoli Piceno.Alle ore 14:30 il corteo, composto da oltre 400 figuranti in abito d'epoca, si muove partendo da Piazza Ventidio Basso per raggiungere il Campo dei Giochi.In testa c'è il Gruppo Comunale, con il Magnifico Messere e le Magistrature, seguono i Castelli (le terre fedeli alla città di Ascoli Piceno) e infine i sei Sestieri cittadini, che sfilano nell'ordine di classifica dell'ultima Giostra disputata.Giostra della QuintanaAscoli Piceno.sabato 10 luglio e domenica 1 agosto 2021.i biglietti in vendita sono circa 1000 a partire da venerdì 2 luglio presso la biglietteria di Piazza del Popolo.I prezzi sono invariati rispetto all'ultima edizione:- Gradinata Nord “Curva” 18 €- Tribuna laterale numerata “Nord” e “Sud” 35 €- Tribuna centrale numerata 50 €La Gradinata Est “Prato” è chiusa al pubblico.Mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio sarà attivato un canale di prelazione per la vendita dei biglietti, su un numero limitato di tagliandi, riservato ai Sestieri.manifestazione storica.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni sul sito ufficiale , sulla pagina Facebook dedicata o chiamando il tel. 0736/298223.in auto occorre percorrere l’Autostrada A14 fino al casello di San Benedetto del Tronto e imboccare il raccordo in direzione di Ascoli Piceno.Dalla stazione ferroviaria della città si possono raggiungere i principali punti del centro storico usufruendo degli autobus di linea urbana.Dall’aeroporto di Roma Fiumicino si arriva ad Ascoli tramite gli autobus delle autolinee Start S.p.A. (due corse giornaliere), dall’aeroporto di Roma Ciampino occorre invece salire sull’autobus shuttle diretto a Roma Termini, stazione collegata alla città marchigiana da altre efficienti autolinee.L’aeroporto più vicino è quello di Pescara, distante 90 km.