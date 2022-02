Il Carnevale di Ascoli Piceno

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Ascoli Piceno

Ilnon ha una storia molto lunga da raccontare: nascecome un carnevale cittadino, ma subito diventa una manifestazione molto sentita dalla popolazione locale, che ne suggella un successo crescente negli anni.Se il periodo classico rimane sempre quello compreso tra il giovedì e il martedì grasso, il Carnevale di Ascoli inizia ufficialmente ogni anno il 17 gennaio, con la festa di Sant'Antonio Abate: questa data mette idealmente fine al clima sacro del Natale e apre la porta al clima goliardico e festoso del Carnevale.La manifestazione comprende una sequenza di giornate speciali, che preparano all'evento, ovvero la Domenica degli Amici, la Domenica dei Parenti e la Domenica del Carnevale.Se laè caratterizzata da festeggiamenti allargati, per iniziare a entrare nell'ottica dei festeggiamenti, laprecede invece il Giovedì grasso: in questa occasione, nonni e genitori portano figli e nipoti alla Festa della Fantasia.Con il Giovedì grasso inizia il Carnevale vero e proprio, che ha il suo fulcro indiscusso nello scenario solenne di. Qui convergono tutte le maschere e vengono organizzati balli, che coinvolgono anche i turisti e i curiosi. Irendono il luogo come un immenso salotto addobbato a festa. Laprecede il Martedì grasso: in queste due date la festa raggiunge il suo apice ed è un piacere muoverso nel centro di Ascoli avvolti da un'atmosfera di allegra follia.Dato lo spiccato spirito cittadino che anima il Carnevale di Ascoli, uno degli appuntamenti più sentiti è la sfilata e la successiva: è da tale concorso, la cui prima edizione si tenne nel 1959, che si inizia a parlare di Carnevale di Ascoli. Si tratta di una cerimonia molto coinvolgente in cui, dopo mesi e mesi di duro lavoro, tutti i partecipanti alle mascherate sapranno chi di loro è il vincitore.I pre-festeggiamenti del Carnevale iniziano con il Sindaco diche, secondo tradizione, consegna le chiavi della città a Sua Maestà il Re del Carnevale Buonumor Favorito al cospetto di tutta la popolazione in festa.Ascoli Piceno (Marche).dal 20 al 25 febbraio 2020.Giovedì grasso 20 febbraioore 9 Piazza del Popolo: Carnevale delle scuoleore 15. Piazza del Popolo: 35° Festa della Fantasia.Venerdì 21 febbraioore 16 Piazza Immacolata Carnevale dei Bambini.Sabato 22 febbraioore 17 Piazza del Popolo: Carnevale in piazza. Riservato ai gruppi iscritti nella categoria “OB”ore 17:30 Loggia dei Mercanti: La Raviolata.Domenica 23 febbraioore 11 Piazza del Popolo: Carnevale di mezzogiorno. Riservato ai gruppi iscritti nella categoria “OB”ore 15 Piazza del Popolo: Carnevale in piazzaore 19:30 Piazza del Popolo: Ballo in piazza.Martedì grasso 25 febbraioore 15 Piazza del Popolo: Carnevale in piazzaore 19:30 Piazza del Popolo: Ballo in piazza.Nomination dei Gruppi Mascherati per categorie, a seguire grande festa finale.Inoltre domenica 1 marzo alle ore 16 premiazione del Concorso dei Gruppi Mascherati.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata.