Il Mercatino dell'Antiquariato a Urbino

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ildisi svolge normalmentesalvo gennaio, ma non è soltanto una speciale occasione di rivivere il passato attraverso il contatto con i suoi oggetti più tipici; invero rappresenta un modo esclusivo e originale di fruire degli splendidi scorci di unmolto bello (nel 1998 è stato dichiarato), un agglomerato diche sfilano correndo sulle principali arterie dello stupendo borgo marchigiano,in particolare.Questo mercatino dell’antiquariato chiama a raccolta un’eterogenea vastità diche, tramite gli articoli disposti con fantasia e gusto sulle proprie, aprono finestre cigolanti sui tempi che furono, rievocati da prodotti d’epoca in cerca di una resurrezione, una seconda chance per tornare a incidere sullo sfondo quotidiano dell’odierna società. In altre parole, vanno incontro a unae un, poiché un mobile o un orologio, sebbene impolverati e a riposo da anni, restano pur sempre un mobile e un orologio, aventi entrambi pieno diritto di essere rivalutati.È questo lo spirito di Urbino e del ritrovo mensile che ospita, uno stimolo a rivalutare e riqualificare l’, il vecchio libro, l’intaglio caduto in disuso, il vinile, il francobollo, la fotografia sbiadita, il candelabro e tutte quelle memorabilia incapaci di riposare nello sgabuzzino o nella cantina.Mercato Antiquariocentro storico di Urbino.1° dicembre 2019.dalle ore 8.30 alle ore 19.00.accesso gratuito.mercatino dell’antiquariato e del collezionismo.chiamare il tel. 0541/827254 - cell. 380/3012079.Dall’Autostrada A14 bisogna uscire al casello di Pesaro Urbino e imboccare la SS 423; raggiungere in treno la stazione di Pesaro e da qui proseguire in autobus verso Urbino (il primo parte alle ore 6.45, l’ultimo alle ore 20.05); l’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna dista 2 ore di auto dalla cittadina marchigiana, ma risultano anche comodi gli aeroporti “Raffaello Sanzio” di Ancona e il “Federico Fellini” di Rimini Scopri i principali mercatini di antiquariato nelle Marche