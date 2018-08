La Festa del Duca ad Urbino

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Agosto 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La(c’è anche la versione invernale con i Mercatini di Natale d'Urbino ) è un’immersione pressoché totale nella memoria imperitura delfra rievocazioni, atmosfere fiabesche e soprattutto tantissimi eventi che fanno della cultura la materia prima cui attingere per elevare l’appuntamento al rango di “avvenimento”. L'ennesima edizione, la 37ima, si tiene adal 1982, data importante poiché vi ricorreva il centenario della morte del mecenateIl periodo della Festa è compreso, quattro giorni d’intenso giubilo vissuto dalla popolazione della cittadina marchigiana intorno al magnifico, in quegli spazi che verranno calcati da, onnipresenti in ogni angolo delpronto a calarsi nei panni di un contenitore vivace diIl vento trasporterà le note di una musica antica risonante tra le maglie di, anticamera perfetta del fatidico, insomma un racconto in movimento dei vecchi fatti del Ducato e della Signoria dei Montefeltro. Il divertimento si accompagna all’impegno rievocativo, quindi non mancheranno prove di abilità, ile il, una competizione che nel 1450 costò un occhio al Duca, accecato da una lancia.Urbino torna al passato proponendo tanti eventi in altrettante aree adibite per l’occasione, sicché nell’andrà in scena l’, inilattorniato da spettacoli live, poi in, inlae, sparsi in tutto l’abitato, esercizi asserviti alla preparazione di perle gastronomiche come la porchetta, la punta di vitella con erbette aromatiche e il coniglio con finocchio selvatico.Lasi fa contenitore di intelletti e ilarità, intrattenimento e immedesimazione, inoltre si tratta di una manifestazione aperta proprio a tutti, bambini compresi, cui saranno dedicate molteplici attività e percorsi propedeutici. Un coacervo di– ai quali interagiranno anche personaggi dello spettacolo come– impegnati in narrazioni e letture - adempierà a un unico scopo, rendere l’estate di Urbino una stagione indimenticabile anche se lontano dal mare, dagli ombrelloni e dai parchi acquatici.Festa del Duca d’EstateUrbinodal 9 al 12 agosto 201810 agosto dalle ore 14.30 a tarda sera, 11-12 agosto dalle ore 10.00 a tarda sera; spettacoli teatrali a partire dalle ore 20.00accesso centro storico € 5.00 (gratuito bambini da 0 a 12 anni), € 20.00 intero con inclusione a uno degli spettacoli serali (€ 15.00 giovani under 25 anni), € 50.00 intero pacchetto tre eventi serali (€ 35.00 ridotto)on line su Liveticket oppure tramite Agenzia Viaggi Urbino Incoming, tel. 072/327831festa storico-culturaleconsultare il sito ufficiale della manifestazioneAssociazione Rievocazioni Storiche tel. 0722/320855, Comune di Urbino tel. 0722/3091 o mail comune.urbino@emarche.it pagina Facebook dell’eventoPrendere l’Autostrada Bologna – Taranto, uscire al casello di Pesaro Urbino e imboccare la SS 423; in treno bisogna raggiungere la stazione di Pesaro e da qui salire sul bus diretto a Urbino (il primo a partire è quello delle ore 6.45, l’ultimo alle ore 20.05); l’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna è il più grande nelle vicinanze (2 ore di auto dalla cittadina marchigiana), ma risultano altresì comodi gli aeroporti “Raffaello Sanzio” di Ancona e il “Federico Fellini” di Rimini.Scopri tutti gli eventi delle Marche