Il mercatino dell'antiquariato a Macerata

Informazioni, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Barattolo è il nome delche si svolge puntualmente a Macerata la(escluso luglio e agosto), più qualche edizione speciale natalizia.Il mercato è aperto a artigiani, produttori, commercianti e hobbysti indella cittadina marchigiana.Sulle bancarelle si trova un po’ di tutto: dall’artigianato al piccolo antiquariato, modernariato, accessori e abbigliamento vintage, hobbistica, collezionismo, libri, film e gli immancabili dischi in vinile, senza dimenticare i banchi dedicati ai prodotti tipici.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui mercatini dell’antiquariato più importanti delle Marche Il BarattoloPiazza della Libertà, Piazza Cesare Battisti, centro storico di Macerata.la seconda domenica del mese, tranne luglio e agosto.dalle ore 9 alle 20.ingresso gratuito.8 gennaio;12 febbraio;12 marzo;2 aprile (prima domenica);14 maggio;11 giugno;a luglio e agosto non si svolge;10 settembre;8 ottobre;12 novembre;3-8-9-10-17 dicembre (edizioni natalizie).Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall’autostrada A14, uscita Macerata-Civitanova Marche. Dal casello proseguire per via Luigi Einaudi, superare il cartello Civitanova Marche Sud/Strada Statale Adriatica (SS16): svincolo Civitanova Marche Ovest e seguire il cartello Macerata/Tolentino/Foligno per la SS77. Percorrere la SS77 per 18 km e uscire allo svincolo Macerata Sud/Corridonia.