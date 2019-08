Lo Sferisterio di Macerata, la storia del teatro all'aperto

Storia

deve la sua fama certamente ai monumenti, alle chiese e alle storiche strutture che la rendono una città museo delle Marche , eppure i turisti in visita la ricordano in particolar modo per il suo edificio più rappresentativo, l', nel quale la cultura origina un turbinio di sensazioni tale da far eco continuamente, senza posa.Il tempio della cultura e dei valori cittadini si conforma a una vastadi gusto neoclassico, realizzata nell’arco di un operoso decennio (i lavori iniziarono nel 1819 concludendosi nel 1829) grazie ache foraggiarono il progetto fino al suo pieno completamento, segnando così l’inizio di una felicissimadi successi. La “generosità dei 100 consorti” (l’iscrizione sulla facciata recita appunto “Ad ornamento della città, a diletto pubblico. La generosità di cento consorti edificò. MDCCCXXIX”) intendeva offrire alla comunità uno spazio in cui poter praticare lo sport in voga fra il XV e il XIX secolo, il gioco della, e altresì garantire un pubblico che potesse assistere alle sfide comodamente seduto e, magari, presenziare ad altri generi di spettacolo ed eventi come commemorazioni, giostre, parate equestri, manifestazioni e circhi.L’incarico venne affidato all’architettoe la direzione dei lavori all’ingegnere. Si pensò e realizzò una struttura ariosa e assai funzionale, caratterizzata da un muro rettilineo lungo 88 metri e alto 18 nonché da una successione di eleganti arcate intervallate da 56 colonne atte a sostenere due ordini di palchi e un’imponente balconata in pietra. Questo portento piacque moltissimo ache, da amante della palla con bracciale, scrisse l’ode “”.Scemata la moda della suddetta disciplina sportiva, lo Sferisterio cambiò destinazione d’uso accogliendo a partire dal 1871 alcune. L’irruppe nel 1904 e il 27 luglio 1921rese possibile di fatto la prima rappresentazione lirica, ovvero l’"" di, per cui si necessitò la costruzione del palcoscenico, l’apertura dei tre portali sul muro di fondo e l’organizzazione di un’idonea viabilità in entrata e in uscita per gli spettatori e parimenti per attori e cantanti. Parteciparono alla prima 10.000 persone arrivate da ogni parte d’Italia. Un totale di 70.000 spettatori assistette alle 17 serate di recite.Stabilmente ogni estate dal 1967 leallo Sferisterio fanno il loro corso, agevolate da un’ottimae una perfetta. Ilrappresenta l’evento clou: l’arena si fa sempre trovare preparata con il suo innovativodivisi in specificie, naturalmente, il grandecalcato in passato da illustri interpreti della lirica quali. Memorabile a luglio 2019 la messa in scena del "".SferisterioPiazza Nazario Sauro - Macerata.luglio e agosto, tutti i giorni.dalle ore 10.00 alle ore 18.00.€ 10.00 intero, € 8.00 ridotto (dai 20 ai 25 anni), € 5.00 gruppi turistici e scolastici min. 15 persone – max 25 persone, gratuito da 0 a 19 anni; per tutte le altre tariffe consultare il sito ufficiale contattare l’Associazione Arena Sferisterio al tel. 0733/261335 o inviare una e-mail all’indirizzo info@sferisterio.it ; la biglietteria risponde al tel. 0733/230735 o alla casella mail boxoffice@sferisterio.it Percorrere l’Autostrada A14, uscire a Macerata/ Civitanova Marche e successivamente seguire le indicazioni per Macerata/Tolentino/Foligno, imboccare la Superstrada SS 77 e dallo svincolo Macerata Sud/Corridonia procedere per Macerata Centro; in treno si arriva alla stazione di Macerata passando da Civitanova Marche; l’aeroporto di riferimento è il “Raffaello Sanzio” di Falconara in provincia di Ancona