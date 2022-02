Il Carnevale di Macerata

Tradizioni

Ilè una festa popolare molto attesa che anno dopo anno si arricchisce sempre di nuove sorprese per i visitatori.Quest'anno la tradizionale cortesia foto ) si svolge il 24 aprile 2022: è un periodo inusuale, ma è pensato per non dovere festeggiare in forma ridotta a causa delle restrizioni.Si torna come di consueto nei, la più grande area verde della città dove le maschere potranno passeggiare, danzare e ingaggiare battaglie a suon di coriandoli e stelle filanti.La 32° edizione del carnevale Maceratese propone come sempre la sfilata dei carri, che ripercorrono, tra satira e divertimento, gli eventi politici e sociali dell'anno con satira ironia. Alla fine della sfilata i carri più belli verranno premiati.Al Carnevale dinon mancano mai gli infioratori. La città, infatti, fa festa a giugno - periodo del- con la tradizione popolare dell'infiorata, che in occasione del Carnevale viene ripresa. Gli infioratori realizzano di solito lungo il percorso alcunia tema carnevalesco.Un'altra tradizione tipica del Carnevale maceratese è la, un canto rituale molto antico nel quale i, il giorno dell'Epifania, andavano di casa in casa per annunciare l'arrivo del Bambino Gesù. Dall'Epifania la tradizione viene traghettata fino al Carnevale; in questo "nuovo" ambito i canti della Pasquella hanno la finalità di raccogliere fondi da destinare alla beneficenza.Come ogni Carnevale che si rispetti, anche quello di Macerata è molto goloso.I dolci marchigiani come la, un dolce composto da tantissime piccole palline fritte o al forno che vengono amalgamate con miele, mandorle tritate, pinoli o noccioline, oppure le, cosparse di zucchero e miele o riempite di crema pasticcera, fanno parte della tradizione locale.Ogni anno il Carnevale Maceratese - organizzato dalla Pro Loco di Piediripa in collaborazione con il Comune e la Provincia - si è contraddistinto per l'aver scelto unatra le star dello spettacolo.Tra una sfilata e l'altra vale la pena fare un giro tra alcuni dei monumenti tipici maceratesi come il Duomo, lo Sferisterio, o la Torre dei Tempi, e unnella centralissima piazza della Libertà, che alle ore 12 e alle 18 regala uno spettacolo davvero originale.Carnevale MacerateseGiardini Diaz, Macerata (Marche).24 aprile 2022.dalle ore 15.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.